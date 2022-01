A Udine transizione ecologica e nuove professioni

Green Job. Nuove professioni. Transizione ecologica. Questi i punti cardine dell'incontro che si terrà online domani, giovedì 27 gennaio, alle 15. L'appuntamento rientra nel programma 'L’economia circolare nelle professioni e nella pubblica amministrazione', un ciclo di incontri formativi organizzato dal Comune di Udine per promuovere la divulgazione e il confronto sui temi dell'economia e del lavoro.

Interverranno Giulia Manzan, assessore Comune di Udine, Elisa Qualizza per la Cciaa Pordenone e Udine, Oliviero Pevere per Confartigianato – Imprese Udine, Saverio Maisto per Cluster Comet, Andrea de Colle per Animaimpresa e Marco Sartor dell'Università degli Studi di Udine; modera Stefano Damiani, giornalista professionista del settimanale La Vita Cattolica.

L’iniziativa rientra fra le attività del progetto “CityCircle - Centri di economia circolare nell’Europa centrale” finanziato dal Programma Interreg Central Europe di cui il Comune di Udine è partner.

"Formazione e lavoro non possono prescindere dal concetto di apprendimento permanente e dalla consapevolezza che innovazione e digitalizzazione costituiscono dei cardini per le nuove professioni", spiega Manzan. "Contestualmente, è ormai chiaro a tutti che ambiente ed ecologia rappresentano priorità irrinunciabili e che ogni progetto di sviluppo debba essere sostenibile. Abbiamo inaugurato questo calendario di eventi online per allargare il compasso del confronto e capire come declinare questi principi nella nostra realtà. Ricordo che la transizione ecologica rappresenta un pilastro anche per il Pnrr: come giunta, stiamo portando avanti un programma coerente, finalizzato ad accompagnare i cittadini verso le nuove sfide sociali e occupazionali".

"Lo scorso giovedì, per il primo incontro di questo calendario, avevamo 560 iscritti. Confidiamo di raccogliere numerose adesioni anche per domani. L'obiettivo è superare il concetto di formazione tradizionale: non vogliamo lezioni frontali, ma confronti. Cercheremo di essere sempre più concreti. Anche la formazione, ormai, è entrata in una nuova fase, quella del life long learning".

Grazie alla collaborazione con Ordine Architetti Udine, Collegio Geometri di Udine e Ordine dei Periti Industriali, la partecipazione sarà valida per il riconoscimento di crediti formativi per i professionisti.

Per partecipare è necessario registrarsi a questo link