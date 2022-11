A Udine un workshop sulla tecnologia additiva

Dare agli imprenditori la possibilità di comprendere e cogliere appieno le opportunità della tecnologia additiva. E' questo l’obiettivo di L’Additive Manufacturing per innovare processi, prodotti e modelli di business: le opportunità per le imprese del Fvg. L’incontro è organizzato da Friuli Innovazione nell’ambito del Progetto Sistema dell’Innovazione Fvg 2021-2022, in collaborazione con Cluster Comet e Confindustria Udine.

La tecnologia additiva rappresenta una grande opportunità per le aziende manifatturiere in fatto di prototipazione e realizzazione di componenti. I vantaggi di questa tecnologia sono molteplici: dalla riduzione di tempi e costi di produzione alla possibilità di sviluppare concept di prodotto, e di creare componenti complessi, difficilmente realizzabili con le tecniche sottrattive.

Sono, però, molti gli interrogativi dinnanzi ai quali un imprenditore si trova nella scelta di introdurre l’additive manufacturing in azienda, primo fra tutti il reale ritorno dell’investimento per l’acquisizione di sofisticati macchinari e competenze specifiche, la possibilità di usufruire di opportunità di finanza agevolata, ma anche l’effettiva rispondenza delle tecnologie alle reali necessità produttive.

E' in questo contesto che si inserisce il workshop del primo dicembre, che vuole essere un momento di scambio di opinioni ed esperienze sull’additive manufacturing. Infatti, interventi e relatori sono stati accuratamente selezionati allo scopo di dare esempi concreti di soluzioni, testimonianze e informazioni specifiche sulle opportunità di finanza agevolata che promuovono questa tecnologica. L’incontro si concluderà con la visita al laboratorio H-ARP ospitato negli spazi di Friuli Innovazione.

La moderazione dell’incontro è affidata a Saverio Maisto, direttore di Comet, Cluster della Metalmeccanica Fvg che spiega: “Il nostro obiettivo è affiancare le imprese del territorio e aiutarle ad aumentare la competitività sui mercati internazionali, un percorso che non può prescindere dall’innovazione tecnologica e dalla introduzione di nuove competenze in azienda. Operiamo sempre partendo dall’ascolto delle esigenze degli imprenditori e ci impegniamo a rispondere con azioni concrete come questo appuntamento, che è un riscontro alle necessità delle aziende di valutare e avvicinarsi alla tecnologia additiva. Infatti con questo momento di approfondimento vogliamo stimolare le imprese del territorio ad aprirsi a un mondo, quello dell’additive manufacturing che può rappresentare un nuovo paradigma nel mondo della subfornitura metalmeccanica, e non solo. Una tecnologia che non va interpretata come un’evoluzione, bensì come una possibile rivoluzione, un cambiamento radicale e per certi aspetti inevitabile, di fronte al quale vogliamo farci trovare preparati prima dei competitor e prima che sia troppo tardi. Vogliamo introdurre e coltivare sul territorio la conoscenza della tecnologia additive affinché si traduca in un vantaggio competitivo, così come ci impone il ruolo che si siamo ritagliati, ovvero quello di fare cultura nelle imprese. Affronteremo quindi il tema Additive Manufacturing a tutto tondo, dal design alla sostenibilità, dagli strumenti di finanza agevolata all’innovazione di processo e prodotto. Presenteremo anche le 3 migliori idee imprenditoriali e startup in Additive Manufacturing in Italia, che potranno sicuramente essere di ispirazione".

Commenta Stefano Casaleggi, presidente di Friuli Innovazione: “La Manifattura Additiva ed il Rapid Prototyping possono garantire un livello di competitività ancora maggiore alle nostre aziende. L’evento che verrà ospitato da Friuli Innovazione l'1 dicembre, realizzato in collaborazione con Confindustria ed il Cluster Comet, è un’opportunità per accedere ad una vetrina privilegiata su tecnologie e metodologie per la progettazione e l’utilizzo concreto di queste nuove modalità produttive. Come Friuli Innovazione crediamo nel test before invest, vogliamo cioè permettere alle imprese del territorio di sperimentare in pratica nuove tecnologie e sistemi di produzione senza che debbano effettuare investimenti in macchinari e competenze prima di avere la certezza che siano adeguati alle loro necessità".

Aggiunge Dino Feragotto, vicepresidente di Confindustria Udine con delega all’Innovazione: “Per innovare e competere sul mercato, le imprese devono aprirsi sempre più a soluzioni, competenze e strumenti che arrivano dall’esterno. Le tecnologie additive ne sono un esempio: sono già applicate in diversi settori, quali ad esempio quello aerospaziale, medicale ed automobilistico, ma comprendere ed esplorare le nuove strade di ricerca aziendale con risorse interne, per declinare la tecnologia sul proprio business, potrebbe essere veramente impegnativo. Friuli Innovazione offre alle imprese un’importante opportunità per conoscere le tecnologie additive e per sperimentarle in un contesto di open innovation. Le imprese che lo desiderano, infatti, possono confrontarsi su metodologie, esperienze e competenze con altre imprese e individuare le modalità migliori per sfruttare al meglio la tecnologia e ricevere il supporto di tecnici qualificati nella progettazione e nella stampa di componenti e sperimentare tecniche e materiali diversi per realizzare dal prototipo alla piccola serie”.

