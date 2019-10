A2A ecco il bilancio di sostenibilità Fvg

A2A, in occasione del convegno ‘A2A partecipa alla crescita del Friuli Venezia Giulia’ a Trieste, ha presentato il terzo bilancio di sostenibilità territoriale, che riassume gli impegni, i risultati e i fatti del 2018 relativi alla attività del Gruppo nelle province di Udine e Gorizia. Anche quest’anno, la società ha scelto di redigere i bilanci di sostenibilità seguendo la logica del contributo che il Gruppo ha dato, nel 2018, al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) definiti dall’Onu. In effetti, è proprio dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che A2A ha costruito la propria strategia di sostenibilità, totalmente integrata con il Piano Industriale, con l’obiettivo di aiutare le comunità in cui opera ad essere più sostenibili, attraverso una gestione responsabile delle proprie attività.

Sul territorio del Fvg, nello specifico, i numeri del 2018 parlano di 2,1 GWh di energia rinnovabile venduta e, grazie alle lampade a led acquistate dai clienti friulani di A2A Energia con l’offerta “Kit Led”, si è evitata l’emissione di 25 tonnellate di CO2 – SDG 7 energia pulita e accessibile. A2A ha distribuito valore economico per 27 milioni di euro, di cui 11 milioni attraverso forniture a imprese locali; 154 sono le persone che hanno lavorato nelle sedi friulane di A2A e hanno ricevuto nel 2018 oltre 4.800 ore di formazione, di cui il 50% su temi legati alla sicurezza – Sdg 8 lavoro dignitoso e crescita economica.

Ammontano a 12 milioni di euro gli investimenti per il mantenimento e lo sviluppo degli impianti (+40% rispetto al 2017) – SDG 9 imprese innovazione e infrastrutture. 2.106 persone hanno fatto visita agli impianti del Gruppo nelle province di Udine e Gorizia – SDG 11 città e comunità sostenibili. Sono state ridotte del 3% le emissioni di CO2, del 7% le emissioni di NOx e del 18% le emissioni di polveri nella generazione termoelettrica rispetto al 2017; grazie alla maggiore produzione degli impianti idroelettrici è stata evitata l’emissione in atmosfera di 309mila tonnellate di CO2 – SDG 13 lotta contro il cambiamento climatico.

A2A ha contribuito al ripopolamento della fauna fluviale, con la semina di 450mila avannotti di trota – SDG 15 vita sulla terra. Ssono stati premiati i progetti vincitori della call ‘CreiAmo Fvg’, un’iniziativa nata all’interno del forumAscolto organizzato da A2A nel dicembre 2017 e pensata per contribuire allo sviluppo del turismo sostenibile in Friuli Venezia Giulia. I progetti, premiati con un contributo economico e un percorso di light incubation, sono “Albergo Diffuso Sauris” per il territorio di Udine e “Isonzo: il fiume e i suoi borghi – una storia su 2 ruote” per il territorio di Gorizia; 100mila euro è stato il contributo alla comunità in termini di sponsorizzazioni e liberalità – SDG 17 Partnership per gli obiettivi.