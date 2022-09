A4, bando di gara per nuove aree di sosta mezzi pesanti

Il Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (Venezia - Trieste) ha avviato la procedura di gara per l’affidamento dei lavori per la costruzione di aree di sosta per mezzi pesanti in adiacenza alle aree di servizio di Fratta nord e Fratta sud lungo l’autostrada.

Nell’area di sosta di Fratta Nord (lunga 500 metri e larga 100) si prevede la disposizione di 99 stalli per mezzi pesanti (di cui 8 attrezzati per la sosta di mezzi frigoriferi) e di 8 stalli per camper. Saranno poi trasformati gli attuali stalli posizionati in corrispondenza all’ingresso dell’area di servizio in 11 parcheggi per la sosta delle autocorriere. Resteranno fruibili 35 posteggi attualmente esistenti a nord dell’attuale area di servizio. Il nuovo parcheggio si estenderà su un’area recintata di 5,9 ettari (di cui 2,8 pavimentati). All’esterno della recinzione è prevista la realizzazione di una superficie boschiva (circa 2,1 ettari) e in parte da una superficie prativa (circa 2,5 ettari).

L’area di sosta di Fratta Sud (lunga 200 metri e larga 100) disporrà di 48 stalli per mezzi pesanti (di cui 4 attrezzati per la sosta dei mezzi frigoriferi) e di 6 stalli per camper. Gli 11 stalli nell’area di servizio saranno trasformati in 7 parcheggi per le corriere. Il nuovo parcheggio si estenderà su un’area complessiva di circa 2,4 ettari (di cui 1,5 pavimentati).

Complessivamente nelle due nuove aree sono previsti 161 stalli a disposizione per mezzi pesanti, mezzi frigoriferi e camper.

Inoltre, entrambe le aree saranno dotate di una zona per il ricovero dei mezzi danneggiati, attrezzata con una vasca per la raccolta degli eventuali sversamenti (benzina olii, sostanze pericolose ecc…) e saranno provviste di un fabbricato dotato di servizi igienici. A Fratta Nord ci sarà un ulteriore edificio dotato di servizi igienici, docce e di uno spazio destinato a punto ristoro e lavanderia (tramite apparecchi automatici self service). Sempre nell’area di Fratta Nord è previsto un accesso di emergenza per l’eventuale ingresso dei mezzi di soccorso nel caso di incidente. Infine per entrambe le aree è prevista l’implementazione del sistema di video sorveglianza mediante l’installazione di un impianto di telecamere finalizzato al controllo dei parcheggi e, all’ingresso delle aree, verrà installato un pannello a messaggio variabile con le informazioni sullo stato di occupazione dei parcheggi.

In sostanza le opere – considerate strategiche nell’ambito della costruzione della terza corsia attualmente in corso nel primo sub lotto del secondo lotto (Alvisopoli – Portogruaro) - contribuiranno a migliorare le condizioni di sicurezza di circolazione e sosta degli autoarticolati, consentendo in particolare di superare le attuali situazioni di pericolo derivanti dai parcheggi irregolari sia lungo l’asse autostradale (sulle piste di immissioni, decelerazione e talvolta anche in corsia di emergenza) sia all’interno delle stesse aree di servizio.

L’appalto è integrato (progettazione esecutiva e costruzione affidate allo stesso operatore economico) allo scopo di accelerare il procedimento di aggiudicazione dei lavori e allo stesso tempo garantirne l’esecuzione corretta sulla base del progetto esecutivo avanzato dall’impresa appaltatrice. L’opera è finanziata con fondi propri di Autovie Venete e l’importo complessivo a base di gara è di 13 milioni 473 mila 960,59 euro, calcolato utilizzando il prezziario di riferimento Anas 2022 revisione 2.

La scadenza per la presentazione delle offerte della gara – visibile sul sito www.commissarioterzacorsia.it al percorso appalti, bandi e avvisi – è prevista per martedì 22 novembre alle 12. Qualora la gara si concludesse positivamente l’operatore economico che risulterà vincitore avrà 120 giorni per la progettazione e, quindi, dopo la verifica e l’approvazione del progetto esecutivo, 245 giorni per effettuare tutti gli interventi.