A4, Porto e Rotta balcanica nel mirino delle mafie

Il Friuli Venezia Giulia rappresenta, ormai da tempo, un territorio di possibile espansione della criminalità organizzata, sempre orientata a individuare nuove aree da infiltrare e capace di operare anche in ambito transnazionale.

Inizia così la relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia. La collocazione geografica del territorio ne fa un naturale crocevia per i traffici, legali e non, di persone e di ogni tipo di merce. Lo dimostra il sequestro effettuato, il 21 febbraio 2020, dalla Guardia di finanza nel porto di Trieste, di circa 55 tonnellate di sigarette di scarsa qualità provenienti dalla Turchia, introdotte nel territorio nazionale con una modalità finalizzata ad eludere il pagamento dei dazi doganali.

La regione costituisce il punto di accesso in Italia della cosiddetta rotta balcanica (direttrice Bosnia Erzegovina-Croazia-Slovenia), attraverso la quale vengono immessi i carichi di stupefacenti. Indicativo - si legge ancora nella relazione della Dia - appare il sequestro effettuato dai Carabinieri, il 9 maggio, di oltre 40 chili di cocaina occultata nei serbatoi di un autoarticolato. Il mezzo era condotto da sloveni che erano partiti da Lubiana e si dirigevano, verosimilmente, a Roma.

Sempre lungo la tratta balcanica tentano l’ingresso clandestino extra-comunitari, soprattutto pakistani, afghani e indiani, spesso vittime di tratta e sfruttamento. Il progressivo aumento del fenomeno migratorio ha comportato la necessità di adottare una strategia di contrasto in termini di prevenzione e repressione, attraverso un sempre maggiore coordinamento internazionale.

Negli ultimi anni, il Fvg è stato interessato da attività di riciclaggio di dimensione transnazionale. Alcune opportunità sono state favorite dagli ingenti investimenti connessi con la realizzazione di grandi opere, che hanno attirato anche i capitali di provenienza illecita. Tra tutti, i lavori di ampliamento dell’autostrada A4 e del porto di Trieste. Proprio quest’ultimo è in fase di espansione, in virtù del particolare status di porto franco ampliato, che richiede importanti potenziamenti infrastrutturali. In secondo luogo, occorre tenere presente la spiccata vocazione industriale della regione basata, per lo più, su imprese di piccole e medie dimensioni.

Sebbene a oggi non si rilevino ancora procedimenti conclusi con condanne per reati associativi di tipo mafioso, nel tempo, le investigazioni hanno messo in luce, in Friuli, l’esistenza di proiezioni delle “mafie tradizionali”, nella maggior parte dei casi impegnate in operazioni di riciclaggio.

In particolare, soggetti riconducibili alla ‘ndrangheta hanno dato luogo a tentativi di infiltrazione in ambito commerciale nei settori del trasporto in conto terzi e delle frodi finanziarie.

La criminalità campana, accanto al riciclaggio, è attiva nelle estorsioni, nelle truffe e nelle frodi fiscali, oltre al tradizionale traffico di stupefacenti. In quest’ultimo settore criminale, si segnala l’operazione Cantonà, conclusa il 9 giugno 2020, che ha portato all’arresto di nove soggetti. Nel dettaglio, le indagini hanno provato come alcuni personaggi della provincia di Gorizia si approvvigionassero dello stupefacente nel Napoletano. È anche stata accertata la presenza di soggetti residenti nella provincia di Pordenone, riconducibili alla sacra corona unita, attivi nella gestione dello smercio di sostanze stupefacenti destinate alle piazze di spaccio pugliesi. La presenza stabile di elementi riconducibili alla criminalità mafiosa pugliese e impegnati in attività commerciali apparentemente lecite era invece già emersa nel 2016.

La consapevolezza del pericolo riguardante l’infiltrazione mafiosa ha originato un’efficace attività di prevenzione, che si è tra l’altro tradotta nell’istituzione di un Osservatorio Regionale Antimafia, che sottolinea come “Il Friuli Venezia Giulia è ormai nell’obiettivo dell’attività della criminalità organizzata per la ricchezza del suo tessuto produttivo, costituito da numerose piccole e medie imprese e aziende”. La sussistenza del fenomeno è stata peraltro recentemente ribadita anche dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, il quale ha evidenziato che “... continuano a registrarsi tentativi di infiltrazioni criminali di stampo associativo mafioso, tentativi che si manifestano principalmente attraverso attività di riciclaggio di danaro di illecita provenienza. La ripresa economica, anche se lenta, ed il forte rilancio turistico di questa regione offrono numerose occasioni per gli investimenti mafiosi specie attraverso l’acquisto di strutture alberghiere, attività di ristorazione ed illecite attività di intermediazione finanziaria”. Nello specifico, il Procuratore ha dato atto della resilienza finora dimostrata dal locale tessuto imprenditoriale, verosimilmente per una maggiore consapevolezza del gravissimo rischio insito nel relazionarsi con le consorterie.

Un indicatore dei tentativi d'infiltrazione di capitali illeciti è dato dall’incremento delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette. Nella regione si è registrato un incremento costante nel tempo passando dalle 1.116 segnalazioni, del primo semestre 2019, alle 1.211 del secondo. Il lievissimo decremento relativo al primo semestre 2020 (1.193 segnalazioni) va letto alla luce delle difficoltà dell’imprenditoria connesse con l’emergenza Covid.

Particolare attenzione deve inoltre essere posta al fenomeno della gestione e dello smaltimento illegale dei rifiuti. Le attività investigative del gennaio 2019 hanno evidenziato l’operatività di aziende che, pur estranee ad ambienti mafiosi, hanno dimostrato una spiccata attitudine a incrementare i margini di profitto senza preoccuparsi del danno all’ambiente e alla salute pubblica. Una recente conferma giunge da un’operazione coordinata dalla DDA di Trieste che ha rivelato l’illecito smaltimento, in provincia di Gorizia, di circa 5 mila tonnellate di rifiuti speciali provenienti anche dalla Slovenia.

Infine, va sottolineata la significativa presenza e la sempre più crescente operatività di gruppi criminali stranieri, che acquisiscono spazi in vari settori illeciti. Si tratta per lo più di sodalizi costituiti da pakistani, afghani e maghrebini, attivi nel traffico di marijuana e hashish, nonché di nigeriani specializzati nello spaccio di eroina e cocaina, in provincia di Udine. Gli albanesi risultano attivi nei reati contro il patrimonio e nel narcotraffico, come evidenziato dall’operazione “Eat Enjoy”, conclusa l’11 giugno 2020. L’indagine della DDA di Trieste ha portato all’arresto di 26 elementi inseriti in una stabile organizzazione albanese che importavano stupefacenti dall’Olanda (Rotterdam). Tra i soggetti coinvolti è emersa anche la figura di un esponente del clan Gallico di Palmi (Reggio Calabria), già coinvolto in passato in analoghe inchieste.

La criminalità cinese si rivolge, come in altri contesti territoriali, all’interno della propria comunità. Al riguardo oltre allo sfruttamento della prostituzione, in qualche caso, è stata evidenziata l’evasione delle imposte.