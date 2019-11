Abs, accordo per la cassa integrazione

Abs e sindacati hanno raggiunto un accordo di cassa integrazione ordinaria, che interesserà 1.111 lavoratori, 808 operai e 303 impiegati. Sarà utilizzata in maniera flessibile per sette settimane, a partire dal 25 novembre. Potrà essere attivata in base alle esigenze dei singoli reparti e in base agli ordini.

L’intesa tra le acciaierie Bertoli-Safau e i rappresentanti di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil sarà illustrata ai lavoratori nelle prossime settimane attraverso le assemblee L’esigenza nasce dall'attuale crisi del mercato dell'acciaio, sulla quale incidono a livello mondiale i dazi e le guerre commerciali tra Cina e Stati Uniti. La situazione dell’Abs, in ogni caso, è sana e il gruppo Danieli sta portando avanti un importante investimento proprio sull'impianto siderurgico di Cargnacco.