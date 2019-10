Abs: il nuovo laminatoio 4.0 debutterà al Dim 2020

Il nuovo laminatoio Industry 4.0 dell’acciaieria Abs di Cargnacco debutterà in una delle più importanti vetrine mondiali della siderurgia: il Danieli Innovation Meeting (Dim) che si terrà nuovamente a settembre 2020. Oggi, in occasione presentazione alla stampa del bilancio del gruppo svoltasi nel quartier generale del gruppo friulano a Buttrio, l’Ad Alessandro Trivillin ha aggiornato sul progresso dei lavori di costruzione dello stabilimento Quality wire rod 4.0, che sorgerà sempre nella zona industriale udinese e breve distanza dall’acciaieria. L’investimento è pari a 200 milioni di euro e creerà nuova occupazione per 200 addetti altamente specializzati. Infatti, l’impianto sfrutta le ultimissime tecnologie digitali e di automazione ideate dalla Danieli, che quindi potranno essere mostrate ai clienti di tutto il mondo proprio in occasione del Dim.

“Con questo nuovo laminatoio – ha commentato Trivillin – Abs sarà l’acciaieria prima in Europa a garantire la più ampia varietà di prodotti di acciai speciali”.

L’impianto potrà produrre 450mila tonnellate all’anno di vergella da 5 a 25 millimetri. L’utilizzo di questo prodotto è il più disparato: dalla bulloneria per il settore automotive, alle molle per le sospensioni sino alle sfere dei cuscinetti.