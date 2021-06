Abs, in funzione il laminatoio più innovativo al mondo

E’ entrato in funzione il laminatoio più moderno e innovativo al mondo, destinato potenzialmente a guidare la transizione green dell’acciaio. Si tratta del nuovo impianto Quality Wire Rod 4.0 da 190 milioni di euro dell’Abs di Cargnacco.

La cerimonia d'inaugurazione questa mattina, alla presenza del Presidente del gruppo Danieli Gianpietro Benedetti e del Governatore Massimiliano Fedriga. Collegato via streaming al taglio del nastro anche il ministro Giancarlo Giorgetti che ha definito il laminatoio “un vero orgoglio per il Paese”.

L’investimento di 190 milioni di euro, unito ai 20 mesi di lavoro che hanno visto la stretta collaborazione dei team ABS e Danieli, sono stati necessari per la realizzazione dell’impianto più evoluto al mondo nel settore, che farà giocare ad ABS un ruolo di primissimo piano nel mercato internazionale, senza dimenticare l’indotto che genererà a livello locale, con l’assunzione di 158 figure altamente specializzate.

QWR 4.0. è la sede delle più avanzate tecnologie con un peso complessivo di 11 mila tonnellate che saranno utilizzate per la produzione di vergella in acciaio speciale e di qualità. A regime vanterà una produttività annua di 500 mila tonnellate a velocità massima di 400km/h: ciò consentirà ad ABS di essere tra le poche industrie internazionali in grado di offrire l’intero range dimensionale, ampliando il mercato di riferimento con una gamma (5-25mm) che va ad integrarsi a quella del Luna bordione (13-63mm).

Con un fatturato di 200 milioni di euro a regime, la produzione sarà equamente distribuita tra il mercato locale e quello estero. La vergella prodotta da ABS è un lungo semilavorato, avvolto in bobine, ottenuto dalla laminazione di blumi di acciaio di propria produzione locale e internazionale.

A differenza della tradizionale vergella per commodities, il nuovo sistema QWR è pensato principalmente per la produzione di vergella di acciai speciali, impiegati in larga misura nel mondo dell’automotive, per applicazioni quali le sospensioni auto, viti di fissaggio motori, bielle e cuscinetti. Gli ambiti di utilizzo includono anche la trafila e il campo della saldatura.

L’impianto inaugurato oggi recepisce le più moderne indicazioni in termini di organizzazione delle fasi produttive, sicurezza ed efficienza produttiva: la versatilità, “Zero man on the floor” e la salvaguardia ambientale. E’ stato studiato per essere estremamente flessibile ed in grado di gestire piccoli gruppi sia di acciai comuni che di gradi speciali, capace quindi di operare secondo una logica “tailor-made”. Questo sistema introduce molteplici innovazioni nell’ambito della sicurezza, abilitando il concetto “Zero man on the floor”, con la maggior parte delle attività di processo e di controllo fortemente automatizzate. Il processo, altrove guidato manualmente, è qui gestito da remoto grazie a un innovativo sistema che sfrutta l’intelligenza artificiale e nuovi paradigmi di ergonomia e di “Human-machine interface” e che, tramite l’utilizzo di tablet magnetici disposti lungo il treno di laminazione, migliora notevolmente il controllo dell’impianto.

Il magazzino automatico consente lo stoccaggio del prodotto finito ed è in grado di ospitare circa 12.000 tonnellate di bobine, preservandole dalle intemperie e in particolare da potenziali difetti superficiali. Queste tecnologie, flessibili e scalabili, permettono l’implementazione di singole parti in impianti nuovi o già esistenti, con inoltre un sistema che consente un salto importante per la sicurezza del personale e la riduzione dell’impatto ambientale. L’impatto ambientale è minimizzato grazie alla sostituzione di attività come brevettato ora gestito da tecnologie che non necessitano l’impiego di sali di piombo fuso ma di acqua a temperature controllate e da un forno Zero scale per il riscaldo della billetta, capace di dimezzare il quantitativo di scaglia generata durante la lavorazione dei semi-prodotti, con minimo utilizzo di gas e ridotte emissioni.

10.000 tonnellate di Ecogravel sono state utilizzate per l’asfalto e la pavimentazione dell’area dello stabilimento. In questo modo, non solo sono state riciclate le scorie di produzione, ma sono anche stati ridotti al minimo i costi di scarto e smaltimento.

ABS QWR è un orgoglioso rappresentate di una lunga tradizione nella produzione siderurgica dell’industria friulana. La realizzazione di questo progetto è esattamente ciò per cui Acciaierie Bertoli Safau si impegna: un ambiente di lavoro sicuro con particolare attenzione alle risorse umane, miglioramento continuo della salvaguardia dell’ambiente e processi innovativi per creare prodotti di alta qualità e aumentare il valore per i clienti e il mercato.

Il Gruppo Danieli è una realtà multinazionale attiva nell’ambito dell’industria meccanica e metallurgica, con filiali operative, officine e uffici di progettazione in Europa (Austria, Francia, Germania, Italia, Olanda, Regno Unito, Russia, Spagna, Svezia) ed Asia (Cina, India, Tailandia, Vietnam, Turchia, Giappone), con centri di servizio in Brasile, Egitto, Stati Uniti, Turchia e Ucraina. La struttura interna impiega complessivamente 9.000 dipendenti su 25 linee di prodotto.

Con sede principale a Buttrio, provincia di Udine, il Gruppo è uno dei tre maggiori costruttori mondiali di macchine ed impianti per la produzione dei metalli. L’azienda si occupa della progettazione e realizzazione di differenti tipologie di impianti siderurgici e industriali, sia nel settore dei prodotti piani e quello dei prodotti lunghi, di cui è leader mondiale. La gamma di prodotti attuale copre a 360° tutte le fasi del ciclo di produzione dell’acciaio, dal trattamento del minerale o del rottame, la fusione e la laminazione di prodotti finiti, piani e lunghi.

Il Gruppo nel 2020 ha fatturato complessivamente 2,8 miliardi di euro, con un utile netto di oltre 62 milioni e un investimento annuo in ricerca e sviluppo pari a 140 milioni di euro. La divisione steelmaking si dedica alla produzione di acciaio. La società principale di questo comparto è Acciaierie Bertoli Safau (ABS) che, nei suoi stabilimenti di Pozzuolo del Friuli e Sisak, in Croazia, si occupa della produzione e vendita di acciai speciali per il mercato dei prodotti lunghi, partendo dal riciclo dei rottami metallici.

La divisione plantmaking rappresenta invece l’attività principale del Gruppo Danieli, dove operano la società Capogruppo e la maggior parte delle aziende consociate, ognuna specializzata nella realizzazione di macchine, componenti e tecnologie che permettono di vendere e installare fabbriche complete in tutto il mondo anche nella formula “chiavi in mano”.

La capogruppo Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. è quotata alla borsa valori di Milano dal 1982, conta oltre 5.000 soci ed è controllata dalle famiglie Danieli e Benedetti con una governance interna affidata ad un Comitato Esecutivo e al Consiglio di Amministrazione che esercitano l’azione di direzione e coordinamento sul Gruppo attraverso la definizione delle linee di indirizzo strategico e gestionale, nonché la programmazione di operazioni specifiche riguardanti la capogruppo e le sue consociate.

Il Gruppo Danieli occupa in Friuli-Venezia Giulia circa 6.000 persone tra diretti e indotto, contribuisce per quasi il 40% all’export annuo della provincia di Udine e per il 20% di quello regionale e presenta annualmente un rendiconto di sostenibilità certificato e redatto ai sensi dei GRI Sustainability Reporting Standards con informazioni sociali ed ambientali secondo i principi di Corporate Responsibility ed ESG-Environmental, Social and Governance a favore degli Stakeholder interni ed esterni al gruppo.