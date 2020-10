Abs lancia il più grande 'treno vergella' del mondo

Acciaierie Bertoli Safau Spa lancia il più grande ‘treno vergella' del mondo, che entrerà in funzione, a Buttrio, entro novembre. Il nuovo Quality WireRod Mill è stato presentato questo pomeriggio dal Gruppo Danieli, in occasione della conferenza stampa nella quale il presidente Gianpietro Benedetti ha illustrato anche i dettagli del bilancio e le prospettive del settore (vedi in allegato la lettera agli azionisti).

L’impianto di produzione dell'acciaio, una linea Industry 4.0 ready, “è stato progettato per essere in grado di operare senza personale nel laminatoio", ha spiegato Benedetti, “per avere la massima flessibilità e produrre per l'alta gamma, in particolare per il settore automotive".

Il ‘treno’, realizzato nell'arco di 18 mesi con un investimento (interamente finanziato dal gruppo di Buttrio) di 190 milioni di euro, occupa 50mila metri quadrati coperti e avrà una capacità produttiva di 500 mila tonnellate l'anno. Darà lavoro a 160 addetti altamente specializzati, già in fase di reclutamento.