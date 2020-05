Accesso al credito, Misure Regionali per la Ripartenza

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa assieme a Regione Friuli Venezia Giulia organizza per questo giovedì 21 maggio, dalle 17 alle 18, un evento online liberamente accessibile per fare il punto sulle misure per la ripartenza, con un focus particolare sull'accesso al credito.



Questo #newsmeeting dal titolo "Misure straordinarie per l’accesso al credito delle imprese" sarà introdotto dall'Assessore alle Attività Produttive e Turismo della Regione FVG Sergio Emidio Bini, che fornirà gli ultimi aggiornamenti sulle misure in corso e quelle in fase di attuazione e varo, seguiranno poi due interventi moderati dalla Direttrice di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa Lydia Alessio-Vernì che vedranno ospiti Lorenzo Sirch, Presidente Commissione regionale Friuli Venezia Giulia di ABI - Associazione Bancaria Italiana e Diego Angelini, della Direzione centrale Attività Produttive, Direttore del Servizio per l’accesso al credito delle imprese.



È infatti tra i primari obiettivi di Regione e Agenzia aiutare le imprese ad attivarsi per l'utilizzo combinato degli strumenti messi a disposizione a livello regionale e nazionale per superare l'impasse e poter ripartire. La registrazione all'evento è disponibile attraverso la piattaforma Eventbrite.