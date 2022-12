Acciaio Green, prestito Bei da 350 milioni a Danieli

La Bei, Banca europea per gli investimenti, ha concesso un prestito di 350 milioni di euro a Danieli, leader mondiale nella produzione di impianti siderurgici con sede in Italia. Il prestito bancario dell'Ue contribuirà a promuovere l'economia circolare attraverso la produzione di acciaio riciclato negli stabilimenti di Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. a Cargnacco, e di Abs Sisak d.o.o. in Croazia.

Si tratta della quinta operazione siglata da Bei e Danieli negli ultimi 25 anni, per un totale di 580 milioni di euro.

Il finanziamento Bei aiuterà il Gruppo Danieli a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, contribuendo allo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di acciaio mediante forni elettrici ad arco (EAF) e minimill.

Il progetto mira anche a favorire la transizione verso un'economia circolare riutilizzando i sottoprodotti e aumentando il recupero di altri metalli dai rottami. In concreto, le risorse della Banca europea andranno alla progettazione e realizzazione di impianti verdi con tre grandi ricadute positive.

In totale - specifica una nota congiunta Bei-Danieli - il 65% dei fondi Bei (227,5 milioni di euro) sarà destinato agli stabilimenti italiani di Danieli in Friuli, mentre il restante 35% (122,5 milioni di euro) andrà agli stabilimenti di Sisak, in Croazia. La banca dell'Ue stima che durante l'attuazione del progetto verranno creati 250 posti di lavoro.