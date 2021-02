Accise, webinar di Confindustria e Dogane

Martedì 2 marzo dalle 9.15 alle 12.15 si terrà il webinar in materia di accise dal titolo ‘Dichiarazione annuale sui consumi energia: tutte le novità’, organizzato da Confindustria Alto Adriatico, Pordenone Energia e Consorzio Energia Confindustria, in collaborazione con l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Pordenone.

Il webinar si propone di fornire un quadro completo degli adempimenti relativi alla dichiarazione annuale sui consumi di energia elettrica e, in particolare, sulle nuove modalità d’invio della stessa e riserverà anche spazio ai Seu, Sistemi Efficienti di Utenza, e agli obblighi per gli esercenti depositi minori di prodotti energetici.

Relatori per l’Agenzia delle Dogane sono i funzionari Antonio Varricchio e Sandra Mariotto, che interverranno su Imposizione tributaria sull'energia elettrica: obblighi e adempimenti; Modalità di compilazione e invio della dichiarazione di consumo: System to System (S2S) e User to System (U2S); Sistemi efficienti di utenza (Seu); Obblighi esercenti impianti/depositi minori di prodotti energetici.

Registrazione entro il 26 febbraio a questo link