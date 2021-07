Accordo tra Friuli Innovazione e Legacoop

Siglato un accordo che formalizza lo spirito di collaborazione che vede da tempo Legacoop e Friuli Innovazione “fianco a fianco” in progetti per stimolare e supportare la nascita e la crescita di nuove iniziative imprenditoriali.

“Per una piena ripartenza e per cogliere e massimizzare le opportunità derivanti dai fondi regionali, nazionali ed europei è necessario che gli attori del territorio attivino azioni sinergiche e mettano sul campo le competenze avendo sempre in mente l’impegno e l’obiettivo comune. Per questo motivo l’accordo siglato è particolarmente significativo" sottolinea Daniele Cozzi, Presidente di Friuli Innovazione, che continua. "Quella con Legacoop è una importante relazione collaborativa che già da anni produce effetti tangibili a sostegno dell’imprenditorialità regionale”.

Da anni Friuli Innovazione è a fianco di Legacoop nel bando Coopstartup Fvg, la cui edizione 2021 - appena conclusa - ha premiato Ad Maiora, Comunità cooperativa della Val Degano e Com’in a box, un tra le idee supportata anche da Friuli Innovazione nell’ambito dei progetti SIAA e BEST.

L’impresa cooperativa pone al centro del proprio agire la responsabilità sociale verso le persone, la comunità, l’ambiente e in questa direzione va letta la scelta di Legacoop di acquisire anche la metodologia sperimentale messa a punto da Friuli Innovazione, Oikos onlus e dagli altri partner europei nell’ambito del progetto BEST – finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del FAMI – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione. Con questo accordo Legacoop avrà a disposizione la metodologia utile a implementare corsi dedicati allo sviluppo delle competenze imprenditoriali dei cittadini stranieri e, in modo più ampio, destinati a pubblico differenziato per livelli di scolarizzazione e provenienza culturale.

Il modello di impresa cooperativo rappresenta un’ opportunità di autoimpiego, e la metodologia Best contribuirà a rendere più efficacie le opportunità formative proposte da Legacoop agli aspiranti imprenditori.

Nella foto, il team Com’in a box, uno dei tre vincitori di Coopstartup Fvg, il bando promosso da Legacoop Fvg