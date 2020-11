Acqua e sostenibilità, la scelta etica di Maddalena

Maddalena Spa ha scelto di ripartire dall’acqua, il suo elemento primario, compiendo un’azione concreta di aiuto per chi ne ha più bisogno. Obiettivo alto e nobile che sposa pienamente la vision dell’azienda, che punta per sua natura di business ad implementare l’efficienza idrica nel mondo, riducendo gli sprechi di acqua, e facendone il driver di crescita per gli investimenti e il sostegno allo sviluppo sostenibile.

E così in Maddalena hanno selezionato Wami – Water With A Mission - tra molti partner, perché entrambe le realtà credono che le azioni quotidiane possano contribuire a sviluppare imprese straordinarie. Il fine ultimo è quello di rendere accessibile un bene fondamentale a quante più persone possibile, realizzando acquedotti e portando l’acqua nelle case delle comunità che ne hanno bisogno.

In occasione del Natale 2020, numerosi stakeholder tra cui clienti, partner, fornitori e anche tutti i 150 dipendenti della sede di Povoletto, riceveranno in dono le Borracce Wami brandizzate Maddalena. Ognuna di queste Clima Bottles rappresenta l’impegno verso una causa solidale e corrisponde a 1.000 litri d’acqua potabile donati a una delle molte popolazioni bisognose in cui opera la fondazione Acra.

Le borracce recano in sé il triplice obiettivo di sensibilizzare i destinatari sul diritto fondamentale di accesso all’acqua, di contribuire alla causa solidale prescelta con 84.315.000 litri di acqua donati e di ridurre il consumo di plastica monouso all’interno delle aziende.

Una gestione più consapevole della plastica è un traguardo ambizioso in cui Maddalena Spa, certificata 14001 dal 2013, si sta impegnando attraverso campagne di sensibilizzazione attive su più fronti. Non si tratta infatti solamente di ridurre il consumo di plastica, ma anche di condividere insieme a tutti i collaboratori una cultura orientata alla riduzione, al riciclo e al riuso (come con il progetto Ri-Vending di economia circolare).

Oltre alle borracce, Maddalena ha scelto di inserire nei distributori vending anche alcune bottigliette di Acqua Wami da 0,5l. Si tratta di acqua mineralizzata a basso contenuto di sodio, conservata in bottigliette fatte al 50% di plastica riciclata e al 100% riciclabile.

Una scelta libera e consapevole per i dipendenti che possono contribuire ciascuno con la propria azione all’incremento della realizzazione di progetti idrici. 1 bottiglietta = 100 litri donati.

La partnership sviluppata tra Maddalena Spa e Wami prevede diversi ambiti di azione che preludono ad un percorso di crescita in nome di una visione che parla di Responsabilità Sociale di Impresa.

Maddalena Spa ha scelto di supportare attraverso le sue azioni il progetto Tenghori, con la costruzione di un acquedotto e l’allacciamento di una rete idrica collegata al rubinetto delle abitazioni di 20 famiglie nel distretto n. 7 in Senegal. Le famiglie del villaggio Tenghori avranno così finalmente accesso all’acqua potabile.

E proprio in Senegal, a Dakar, nel 2021, si svolgerà la prossima edizione del Forum mondiale sull’acqua, evento triennale considerato il principale congresso internazionale dedicato ai temi inerenti all’acqua.

Attraverso la condivisione di questi valori, Maddalena offre il suo contributo concreto con progetti in linea anche con i 17 SDG (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite. Grazie alla collaborazione con WAMI infatti Maddalena agisce su 2 obiettivi dell’Agenda 2030:

Obiettivo 6 - Clean Water and Sanitation - Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie - supportando il progetto Tenghori

Obiettivo 15 - Life On Land - Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre - incentivando il consumo plastic free non solo presso i propri clienti ma anche presso i propri dipendenti. E questo è solo l’inizio!

Maddalena è una delle più importanti realtà internazionali nel settore degli strumenti di misura dell’acqua. Fondata nel 1919, ha costantemente evoluto la sua struttura aziendale e la sua offerta di contatori per uso domestico e per grosse utenze, che oggi soddisfano le esigenze delle principali utility in tutto il mondo grazie a più di tre milioni di strumenti prodotti ogni anno.

La partnership con Wami rappresenta un tassello importante del percorso di sostenibilità che l’azienda ha scelto di intraprendere a partire proprio dal 2020.