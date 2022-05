Ad Amaro 'La servitizzazione' di Roberto Siagri

'La servitizzazione – Dal prodotto al servizio per un futuro sostenibile senza limiti alla crescita' è il titolo del libro di Roberto Siagri (prefazione di Roberto Masiero, Guerini edizioni) che sarà presentato giovedì 12 maggio alle 18 ad Amaro, nella sala multimediale di Friuli Innovazione (ex Agemont) in via Jacopo Linussio 1.

L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale di Amaro insieme con l’associazione Paîs.

L’autore dialogherà con Alberto Felice De Toni già rettore dell’Università di Udine, direttore scientifico di Cuoa Business School per presentare l'originalità del libro, ma anche per esaminare come possano essere calate nel contesto della Carnia le intuizioni che caratterizzano la pubblicazione. Come si possa inserire nel processo di sviluppo economico della Carnia l'idea di un futuro fatto di cose che non sarà necessario possedere, ma soltanto utilizzare, con le imprese che dovranno privilegiare l'offerta di servizi invece che quella dei prodotti.

Roberto Siagri è cittadino onorario di Amaro, laureato in fisica con una grande esperienza maturata nel settore dell’ICT, cofondatore di Eurotech azienda di successo mondiale nel campo dell’IoT e amministratore delegato della stessa fino al 2021, ora Presidente del Carnia Industrial Park.

L’ingresso è libero. Si raccomanda il rispetto di tutte le vigenti normative anti-Covid.