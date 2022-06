Ad Amaro nasce il Living Lab IoT di Ip4Fvg

Il living lab IoT del digital innovation hub IP4FVG di Amaro, ospitato al Parco Tecnologico nel Carnia Industrial Park (capofila del nodo), è specializzato in tecnologie Internet of Things, strumentazioni hardware e software utili per la trasformazione digitali delle imprese del Friuli Venezia Giulia.

Il dimostratore IoT, uno dei quattro allestiti in regione nel 2021, è stato di recente arricchito con soluzioni tecnologie innovative che saranno illustrate domani, 14 giugno alle 10.30, alla presenza degli assessori regionali Alessia Rosolen e Barbara Zini.

IP4FVG, progetto strategico del Sistema Argo, iniziativa sostenuta da MUR, MISE e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, supporta le imprese del territorio nei processi trasformazione digitale; nel 2021 ha attivato 4 dimostratori di tecnologie 4.0 distribuiti su tutto il territorio (Amaro, San Vito al Tagliamento, Udine e Trieste) aperti alle imprese che vogliano testare le soluzioni tecnologiche più innovative prima di implementale in azienda.

Nel corso dell’incontro sarà, inoltre, presentato il Masterplan che definisce le linee guida per la riqualificazione del corpo storico del Parco Tecnologico di Amaro e le successive fasi di ampliamento.