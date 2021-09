Ad Aquileia 'Non siamo Atlantide, tasselli di sostenibilità'

Ci sarà anche il Cluster Fvg Legno Arredo Casa a “Non siamo Atlandide – Tasselli di sostenibilità”, sabato 25 settembre ad Aquileia, il prestigioso evento nato nell'ambito del Festival nazionale dello sviluppo sostenibile ASviS. Il consorzio fornirà i materiali per la realizzazione del palco e della platea in un'ottica di sostenibilità e riutilizzabilità, usando pallet del progetto “RePalNet - Reused Pallet Network”, supportato dal Cluster, che potranno poi essere ulteriormente riciclati.

“Sostenibilità e circolarità rappresentano le sfide future che il nostro comparto si prepara ad affrontare - commenta il presidente del Cluster Legno Arredo e Sistema Casa Fvg, Matteo Tonon -. Innovazione continua e sviluppo sostenibile sono infatti imprescindibili per la crescita delle imprese e la valorizzazione dell'economia del legno della nostra regione”.

Palco e platea saranno quindi composti da pallet usati che normalmente verrebbero smaltiti, anche se ancora integri, e che invece, attraverso tale rete, vengono nuovamente reimmessi sul mercato. Ad oggi il progetto ha allungato la vita di 150.000 pallet, riducendo le emissioni di CO2 di 7.200 tonnellate. Sopra ai pallet verranno fissati pannelli in legno - materiale che risponde perfettamente ai principi di riutilizzo, riciclo e recupero - che permetteranno agli utenti di camminare in sicurezza.

Dopo il debutto nel 2020 e l’importante menzione del programma One Planet Network dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, braccio operativo dell'Agenzia Onu Unwto sull'Obiettivo 12 (SDG12), l'edizione 2021 è stata inserita all’interno del Festival di ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e del programma #All4Climate. Filo conduttore: la sostenibilità secondo l'Agenda Onu 2030.

L'evento, realizzato con AnimaImpresa e il supporto della Regione, è patrocinato da: Comune di Aquileia, Fondazione Aquileia, Arpa Fvg. Partner strategici del progetto, oltre al Cluster Legno Arredo Casa Fvg, sono: Promoturismofvg, Giant Trees Foundation onlus, Gruppo Friuli Assicurazioni, Cluster Agroalimentare Fvg, Associazione Imprenditori Città di Aquileia, Uniud, Legambiente Fvg, WWF Italia, Confcooperative Fvg, Confartigianato Imprese Udine.