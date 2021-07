Ad Arta Terme 'QM Impianti termici a legna'

Si parte da un presupposto, la musica e il calore hanno la stessa origine, il bosco! Ecco spiegata la scenografia dell’evento che vedrà da un lato il cippato legnoso e dall’altro un clavicembalo Fratelli Leita, rispettivamente il livello più basso e quello più alto del corretto uso a cascata del legno.

L’appuntamento è per venerdì 9 luglio dalle 9.45 alle 12.30 ad Arta Terme nel salone dell’Hotel Savoia dove si terrà l’incontro e la tavola rotonda sul sistema di gestione della qualità “QM Impianti termici a legna”, che l’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia (Ape Fvg) sta importando da Austria e Svizzera all’interno del progetto europeo Interreg Central Europe ENTRAIN (2019-2022), contestualizzandolo al territorio regionale. Tale sistema permette di gestire la qualità durante tutte le fasi della pianificazione, finanziamento, progettazione, realizzazione, messa in esercizio e ottimizzazione di impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa legnosa.

Attualmente in Friuli Venezia Giulia e in Italia in genere, la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a biomassa non ha uno standard di qualità a cui far riferimento, nonostante le singole componenti di questo sistema complesso (boschi, cippato, componenti tecnici, produttori, progettisti e gestori dell’impianto) abbiano i loro standard di certificazione e norme tecniche a cui far riferimento. Questa mancanza ha portato in passato alla realizzazione di impianti insostenibili nel medio e lungo periodo, sia dal punto divista economico che ambientale. Ecco quindi che il “QM Impianti termici a legna” rappresenta l’elemento in grado di colmare questa mancanza e garantire anche il buon esito degli eventuali investimenti pubblici.

L'appuntamento è per le 9.45 all’Hotel Savoia in Piazza Roma, ad Arta Terme, grazie all’ospitalità dell’amministrazione comunale. Si inizia con un caffè di benvenuto per proseguire poi con approfondimenti sul sistema di gestione della qualità "QM Impianti Termici a Legna" e sulle attività svolte nell'ambito del progetto ENTRAIN con il prezioso contributo degli stakeholders locali.

L'incontro si concluderà alle 12 con un saluto musicale, grazie al maestro Gianmaria Paschini e un aperitivo ai sapori della Carnia. L’evento, rivolto ad amministratori e al gruppo regionale degli stakeholder costituitosi nei tre anni di durata del progetto, si svolgerà a numero chiuso e a invito. Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a: samuele.giacometti@ape.fvg.it