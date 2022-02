Ad Formandum apre un nuovo sportello Sissi 2.0 a Tolmezzo

È operativo il nuovo sportello Ad Formandum per erogare in montagna i servizi di Imprenderò in Friuli Venezia Giulia by Sissi 2.0.

Aperto dal mese di febbraio 2022 presso Melius srl - impresa sociale a Tolmezzo (in via della Cooperativa 11/n), lo sportello fornisce servizi rivolti a coloro che sono imprenditori o professionisti da meno di 3 anni e a tutti coloro che desiderano aprire un’azienda o una partita Iva.

Ad Formandum è l’impresa sociale capofila del progetto Sissi 2.0, il Sistema di servizi per lo sviluppo imprenditoriale che promuove la creazione di impresa e lavoro autonomo in Friuli Venezia Giulia, e sostiene lo sviluppo delle capacità imprenditoriali, soprattutto tra i giovani, le donne, i disoccupati, i neoimprenditori e tra le categorie di lavoratori svantaggiati, anche in area montana. Ciò avviene attraverso servizi di formazione imprenditoriale e manageriale, consulenza e coaching per neoimprenditori, con più di 30 sportelli di accoglienza attivi in tutta la regione.

L’apertura di questo nuovo sportello a Tolmezzo nasce dall’esigenza di avere un ulteriore punto di accoglienza Imprenderò in FVG anche in Carnia, a cui gli utenti potranno rivolgersi per ottenere informazioni sul progetto S.I.S.S.I. 2.0, richiedere colloqui di orientamento e numerosi altri servizi.

Il progetto vuole valorizzare e promuovere le realtà imprenditoriali della montagna del Friuli Venezia Giulia, offrendo varie possibilità per avviare una start-up e concretizzare nuove forme di business.

Per info: Ad Formandum - Melius Impresa Sociale, Via della Cooperativa, 11/n - Tolmezzo Tel. 043341943 info@meliusitaly.eu www.sissi.fvg.it