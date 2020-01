Additive Fvg Square si presenta

Martedì 28 gennaio dalle 10, nella sede della Regione di via Sabbadini 31 a Udine, nella sala Pasolini, si terrà la conferenza “Additive Fvg Square - per far crescere le competenze tecniche”. Alla presenza dell'assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione e Ricerca Alessia Rosolen, il Mits - Malignani Istituto tecnico superiore e Friuli Innovazione, con i corsisti frequentanti il secondo anno del percorso Additive Manufacturing, presenteranno i risultati della prima parte del progetto “E-Edu 4.0” illustrando anche i prodotti realizzati con la stampa 3D in polveri metalliche, al termine di una preziosa collaborazione realizzata da Friuli Innovazione con il supporto dell'Università degli Studi di Udine e svolta nell'ambito del progetto Interreg Italia-Austria “E-Edu 4.0”.

Oltre all'assessore Rosolen, interverranno Paola Perabò ed Ester Iannis per il Mits, Fabio Feruglio per Friuli Innovazione, Salvatore Majorana per Kilometro Rosso, Luigi Barbante per Sms Group, e Giuseppe Mainardis per Brovedani group.