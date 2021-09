Additive Startup, selezionate le migliori idee

Una nuova generazione di elettrodomestici, un ecosistema di Economia Circolare per la stampa 3D di metallo e un generatore di energia elettrica innovativo sono le tre idee delle startup selezionate dalla giuria di AdditiveStartup Italia. Il Pitching Event ha concluso l’iniziativa, creata nel 2020 da Friuli Innovazione e Am Ventures e patrocinata da Aita – Associazione Italiana Tecnologie Additive, che sta sviluppando un ecosistema italiano dedicato alle idee imprenditoriali e startup innovative in ambito Additive Manufacturing.

La giuria tecnica – composta da Paolo Gregori per Trentino Sviluppo, Salvatore Majorana e Giuseppe De Marco per Kilometro Rosso, Vito Chinellato per Am Ventures e Paolo Folgarait per Friuli Innovazione - ha selezionato i progetti che potranno usufruire di un supporto mirato di mentoring da parte di Am Ventures e di tipo tecnologico da altri partner, oltre alla possibilità di insediarsi al Parco Scientifico e Tecnologico di Udine.

Si tratta di Additive Appliances, startup impegnata nello sviluppo di una nuova generazione di elettrodomestici. Un framework di innovazione comprovato supporta i processi di ricerca e sviluppo dell'azienda; sfruttando la produzione additiva (stampa 3D) e le tecnologie digitali di ultima generazione lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.

F3nice è una startup innovativa che produce ffeddstock per Additive Manufacturing tramite un processo patent-pending che permette di utilizzare fino al 100% di scarto metallico come materiale di input con risparmio di energia ed emissioni di CO2 rispetto al processo standard, promuovendo un Ecosistema di Economia Circolare per la stampa 3D di metallo.

Mieeg è una Startup Innovativa che sta sviluppando un generatore di energia elettrica caratterizzato da alte performance e dimensioni miniaturizzate che può essere utilizzato come range extender in sistemi quali droni, veicoli elettrici ecc. o come generatore e accumulatore di corrente per abitazioni, smart buildings ecc.

Le tre idee selezionate saranno presentate e premiate durante l’RM Forum, la più importante conferenza in ambito Manifattura Additiva a livello nazionale che mette “in mostra” la catena del valore della produzione additiva, in programma il 22 e 23 settembre a Milano e che vede Friuli Innovazione tra i protagonisti per il terzo anno consecutivo.

L’appuntamento “AdditiveStartup Pitching event” è stato promosso nell’ambito del Sistema dell’Innovazione FVG 2021-2022.