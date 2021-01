Adm, nel 2020 rimborsi per 235 milioni di euro

Nel corso del 2020 gli Uffici ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - della Direzione Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia, in applicazione delle norme vigenti in materia di regimi fiscali agevolati, hanno erogato rimborsi in denaro, o tramite riaccredito o compensazione, per un totale di circa 235 milioni di euro.



A beneficiarne sono state le imprese nel settore dell'autotrasporto per circa 154 milioni di euro, gli utenti delle zone montane o isolate che non sono allacciati alla rete di gasdotti nazionali per quasi 32 milioni di euro, le imprese industriali per la produzione di forza motrice per quasi 21 milioni di Euro, nonché numerose altre categorie di imprese, enti di assistenza e di pronto soccorso e conducenti taxi per circa 28 milioni di Euro.



L'attività è stata svolta per la maggior parte da funzionari in regime di smart working e ha consentito di corrispondere a migliaia di domande la restituzione dei tributi versati in

eccedenza, assicurando in tal modo il dovuto supporto agli operatori economici, particolarmente colpiti dalle conseguenze della pandemia in corso.