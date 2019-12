Agricoltura e pesca, sostenibilità e cambiamenti climatici

Sostenibilità ed emergenza climatica saranno i focus sui quali si confronterà l’assemblea di Fedagripesca Fvg, convocata presso la Sala convegni di Cantina Rauscedo, a Rivolto di Codroipo (via Zompicchia 10), venerdì 13 dicembre a partire dalle 14.30. "Vogliamo provare a declinare questi grandi tempi – spiega Venanzio Francescutti, presidente regionale dell’organizzazione cooperativa – dal punto di vista dell’impatto economico e organizzativo per le nostre imprese e quelle dei soci, valutando non solo le criticità che essi, inevitabilmente, comportano, ma anche le eventuali nuove opportunità che ne scaturiscono".

Alla riflessione risponderanno i soci e i dirigenti delle 146 cooperative regionali del settore (44 nel lattiero-caseario, 18 nell’ortofrutticolo, 12 nella pesca, 10 nel cerealicolo, 7 nel vitivinicolo) che, con 10.279 soci, danno lavoro a 1.200 addetti, per quasi 515 milioni di euro di fatturato. Dopo la relazione introduttiva del presidente Francescutti, sono previsti gli interventi di Stefano Micheletti, direttore di Arpa Osmer Fvg (Cambiamenti climatici ed impatto sulle attività agricole e della pesca); Guido Bonatti, del Crea di Roma (Sostenibilità e redditività delle aziende); Silvia Buzzi, di Caviro Extra Spa (La sostenibilità: da problema ad opportunità di sviluppo, il caso di coop. Caviro); un rappresentante dei marchi Friend of the see e Friends of the earth (La certificazione di sostenibilità: cosa vuole il mercato e perché farla). Dopo il dibattito, le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Graffi Brunoro, presidente di Confcooperative Fvg.

La trasformazione della cooperazione. Nei primi anni ’60 del ‘900, si contavano oltre 600 caseifici sociali e il settore lattiero-caseario era il cardine della cooperazione agricola regionale. Ma negli ultimi 10 anni i ricavi del comparto stesso sono scesi da 137 a 86 milioni di euro (-37 per cento) e, attualmente, rappresenta il 17 per cento della cooperazione agricola. La leadership se la sono conquistata, anno dopo anno, i settori oggi trainanti dell’agricoltura regionale: quello vitivinicolo, ortofrutticolo e vivaistico. Le cantine cooperative hanno visto crescere i ricavi del 90 per cento in 10 anni, da 58 a 111 milioni (il 22 per cento del totale della cooperazione agricola). Il settore ortoflorofrutticolo e vivaistico (quest’ultimo una specificità regionale che ha conquistato posizioni di primato mondiale) pesa per 119 milioni di euro ed è cresciuto, anch’esso, del 71 per cento in un decennio.

Stabili altri settori: le cooperative agricole di servizi vari rappresentano il 26 per cento del totale (poco meno di 130 milioni di euro); il settore cerealicolo 55 milioni di euro. In un settore dove i cambiamenti vanno misurati su scala medio-lunga, quelli che hanno interessato la cooperazione agricola sono spostamenti di grande rilievo.

Ed è cresciuta significativamente, nel tempo, la dimensione delle cooperative agricola, aziende composte mediamente da 73 soci, ora, molto spesso, da diverse centinaia. Tra aggregazioni e fusioni, la cooperativa agricola media regionale ha un fatturato di 4,7 milioni di euro, rispetto ai 2,7 di 8 anni fa. Crescita che significa innovazione e consolidamento nelle strutture aziendali e commerciali di una filiera dalla quale transita una quota significativa della trasformazione dei prodotti agricoli del Fvg e, quindi, dell’intera filiera agroalimentare.