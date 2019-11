Agrusti: “Sempre eletto, mai nominato. Scelto per la capacità di interessarmi all’intero territorio”

Michelangelo Agrusti, alla guida di Unindustria Pordenone dal 2012 (siamo alla seconda proroga straordinaria), nega con decisione di far parte della categoria oggetto del nostro approfondimento. Anzi, proprio non vuol sentir parlare di questo tipo di classifica: “Inossidabili? Io non faccio parte di questa schiera, è un gioco al quale non voglio partecipare. Sono stato eletto al vertice dell’associazione. Mai ‘nominato’ da nessuno in vita mia. Peraltro, sono stato eletto con il 90% dei consensi, segno che più di qualcuno pensava fossi la figura adatta. A scanso di equivoci, ricordo anche che non faccio più politica da molti anni”.



Quali sono le qualità che contano davvero quando si guida un’associazione come la sua? E perché l’hanno eletta?

“Perché facevo parte degli industriali di Pordenone, avendo fondato un’impresa e creato altre aziende. Evidentemente, avevo le caratteristiche necessarie per chi è chiamato a gestire in maniera adeguata la rappresentanza degli associati, cosa diversa dal fare solo l’imprenditore. Inoltre, la mia linea è stata chiara fin dall’inizio: non si tratta solo di portare avanti le istanze degli iscritti, ma anche quelle dei territori. Si fa l’interesse delle aziende anche interessandosi attivamente delle problematiche del territorio nel quale lavorano, che si tratti di sanità, servizi, infrastrutture e via dicendo. In tal senso mi pare che questo tipo di approccio stia ottenendo un buon riscontro”.



La risposta forse l’ha già data, ma le chiedo cosa farebbe se da domani non guidasse più Unindustria?

“Tornerei a dedicarmi interamente ai miei interessi. Non sono assolutamente legato all’incarico. In ogni caso sette anni al vertice dell’associazione non mi pare possano essere considerati un periodo molto lungo. I consiglieri di zona hanno mandati molto più lunghi”.



Si discute spesso sul fatto che serva esperienza e dall’altro che sia necessario garantire il rinnovamento. Lei da che parte sta?

“L’incarico uno non se lo prende, te lo danno. E chi ti elegge deve ovviamente riconoscere che hai le qualità necessarie visto che ti sceglie. Finora è accaduto così. Sono stato soggetto a una valutazione. Poi sono consapevole dei miei pregi e dei miei difetti, per carità…”



Nel caso della sua associazione c’è un limite per i presidenti?

“Vige la regola del limite del mandato di 4 anni prorogabile di altri due. Nel mio caso è in corso una proroga ulteriore finalizzata al progetto di fusione in corso con Trieste, operazione evidentemente di natura straordinaria. Quando questo progetto si sarà compiuto, decideranno gli associati chi dovrà guidare il nuovo ente negli anni a venire”.