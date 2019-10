Agrusti interviene a tutto campo

Era il 5 agosto quando Michelangelo Agrusti, presidente di Unindustria Pordenone, annunciò la nascita di Confindustria Alto Adriatico dalla fusione tra quella di Pordenone e della Venezia Giulia (Trieste e Gorizia). Un nuovo soggetto al quale al momento non partecipa Udine e la cui costituzione sta procedendo a tappe per essere completamente definita il prossimo anno. In quell’occasione, Agrusti parlò anche delle infrastrutture necessarie non solo al Friuli occidentale, ma all’intera regione: tra queste, il completamento della Cimpello-Sequals-Gemona in modalità autostradale e la Tav.



Come ha raccolto la politica regionale tali sollecitazioni? Lo abbiamo chiesto direttamente al presidente di Unindustria Pordenone.

“Mi pare che Fedriga – risponde Agrusti – abbia tirato fuori la Tav in Friuli-Venezia Giulia dal cassetto polveroso in cui l’aveva lasciato la precedente giunta regionale, barattandolo con il potenziamento della linea Venezia-Trieste. Si tratta di un’infrastruttura strategica come la Cimpello-Sequals-Gemona, per il cui studio di fattibilità la Regione ha messo 300mila euro. È una tratta fondamentale per rendere umano il transito tra Udine e Pordenone. Con questa strada, i mezzi che vanno verso Gemona e l’Austria risparmieranno tonnellate di carburante, con conseguente minor inquinamento, e di ciò ne beneficeranno le popolazioni di località come Gemona, Osoppo e Dignano. Inoltre, avevamo visto giusto a puntare sull’asse ferroviario pordenonese e sull’interporto che sta decollando. Già entro dicembre partiranno da lì 30 convogli alla settimana, che diventeranno 50 a marzo. Anche i grandi player, come l’Electrolux, stanno utilizzando il ferro per spedire i propri prodotti verso il Nord europeo. Con buona pace dei nuovi profeti dell’ambiente”.



A chi si riferisce?

“Alle Grete di tutto il mondo. Sulla questione ambientale, non siamo affatto agli inizi. Già da tempo l’industria e la ricerca stanno lavorando per rendere meno inquinante l’automotive, basti pensare ai risultati raggiunti con i nuovi motori diesel”.



Torniamo alle infrastrutture: due mesi fa lei parlò anche del nuovo ponte sul Meduna, vera strozzatura per arrivare e partire da Pordenone. Per la progettazione all’Uti mancano 250mila euro: che ne pensa?

“Sono stupito che manchino 250mila euro per la progettazione di un ponticello, che potrebbe essere risolto con una campata: è una cifra esorbitante. Tra l’altro, ci troviamo su una ex statale che dovrebbe essere in capo a FvgStrade, mi sfugge la circostanza per cui deve essere l’Uti a occuparsene. Credo che i soldi si troveranno, come sono stati trovati per le arterie di altre zone della regione”.



A proposito di Uti, la Regione sta lavorando sul loro superamento e sulla reintroduzione di enti intermedi, al momento chiamati sub-ambiti…

“Chiamiamoli Province. Sono sempre stato contrario alla loro abolizione. In Friuli-Venezia Giulia si sta discutendo sulle competenze, a differenza del resto d’Italia dove non si capisce bene cosa facciano, e quelle individuate mi sembrano buone, anche se si potrebbero aggiungerne altre”.



Una di queste riguarda le scuole superiori, che a Unindustria - specie se si parla degli istituti tecnici - stanno molto a cuore. Cosa si aspetta su questo fronte?

“Che la Regione investa, e molto, sulla formazione professionale e sull’edilizia scolastica. È necessario che i giovani abbiano un’idea diversa dai luoghi comuni sul lavoro in fabbrica. Per questo vorrei che le scuole tecniche, che oggi a Pordenone sono in parte costrette in prefabbricati, avessero sedi di bellezza pari a quelle degli altri istituti, o addirittura più belli. Sarebbe un segno straordinario”.



Che voto dà alla maggioranza in Regione?

“Mi astengo dai giudizi politici, dico bene se i provvedimenti sono buoni, male se non lo sono”.



Allora può darmi il suo giudizio su quanto fatto per economia e lavoro…

“Finora c’è stato un rapporto eccellente e di reciproco ascolto. La giunta regionale sta lavorando su industria e lavoro, spero in provvedimenti efficaci e già ne vedo alcuni. C’è grande impegno dell’assessore Rosolen sul lavoro, mentre Bini sta aggiornando e arricchendo il Rilancimpresa di contenuti. Spero anche di denari”.



Cosa vorrebbe trovare nel nuovo Rilancimpresa?

“Una implementazione per ciò che riguarda la digitalizzazione delle piccole e medie imprese e un investimento delle politiche di ‘come-back’ (ritorno) delle aziende che in passato sono andate nell’Est europeo. Si è creduto in passato che la società della conoscenza potesse soppiantare la manifattura. Poi ci si è accorti che ci sono decine di migliaia di persone che devono far vivere la famiglia col proprio lavoro. Mica possiamo essere tutti scienziati”.



Lei non vuole parlare, per ora, di Unindustria Alto Adriatico. Mi permetta però una domanda sulle Camere di Commercio. Come vede il loro futuro?

“Aspettiamo, per l’ennesima volta, che ci sia il cambio in Paritetica dei membri di nomina governativa e se cambierà la presidenza. Fedriga ha attivato la discussione in merito alla competenza sulla perimetrazione delle Camere. Vedremo”.



A proposti di governo nazionale, come valuta il Conte bis rispetto all’esecutivo precedente?

“Confindustria non valuta i colori, ma l’azione. Per ora non si è visto nulla. La nuova Finanziaria pone non un dubbio, ma tremila, a chi sa far di conto. In primis perché prevede un risultato di 7 miliardi dalla lotta all’evasione, somma giudicata velleitaria da più parti. Siamo di nuovo alla finanza creativa inaugurata da Tremonti. Lui, però, sapeva farla bene ed era un europeo capace di far valere il peso dell’Italia. Vedremo se lo sapranno fare anche i filosofi e gli storici di oggi. Resta il fatto che questo governo è nato contro la sensibilità maggioritaria del Paese e contro qualcuno. Sarebbe meglio che governasse chi ha preso i voti e ha la maggioranza nel Paese”.



A proposito di passato, lei è stato un politico della ‘prima repubblica’. Si stava meglio quando si stava peggio?

“Non si stava affatto peggio. La ‘prima repubblica’ è caduta su se stessa e non ha avuto alcuna possibilità di continuità. E dal modo in cui è stata rasa al suolo è nato il disordine di oggi. Pensi al taglio dei parlamentari: dato il discredito nel quale è caduta la politica e all’ideologia dell’incompetenza assunta a valore, se avessero eliminato il 70% degli onorevoli e dei senatori, il taglio avrebbe ricevuto ancora più applausi”.