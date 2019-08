Agrusti: entro il 2020 Confindustria Alto Adriatico

“Le fusioni si fanno se c’è della chimica, con Udine non c’è, noi ci abbiamo provato scontrandoci però, purtroppo, con un modo differente di concepire Confindustria; con la Venezia Giulia, invece, le cose sono andate diversamente ed ecco perché abbiamo avviato, assieme a loro, nell’alveo di un più ampio disegno strategico, un percorso che ci porterà alla costituzione, entro il 2020, di un’unica Confindustria”: così, poco fa, il presidente di Unindustria Pordenone, Michelangelo Agrusti, al termine della consueta conferenza stampa prima della pausa estiva in ordine all’assetto associativo regionale.

“Con chi dirige Confindustria Udine il rapporto personale è ottimo, non ci sono fraintendimenti; per noi, però, l’associazione è un’impresa per le imprese meno legata a una visione burocratica, alle virgole... Con Confindustria della Venezia Giulia, al di là degli aspetti di feeling di cui parlavo prima, c’è una visione condivisa che rappresentammo durante l’assemblea di giugno 2017 fondata sulla sinergia tra due territori che esprimono vocazioni industriali complementari (porti, interporti, cantieri, retro-cantieri)”.

Un grande risultato, ha detto ancora il presidente, che darà origine a un’unica Territoriale da 1.200 associati, piattaforma formidabile per poter instradare un rapporto positivo con i decisori politici. Agrusti ha aggiunto che la nuova Confindustria, che potrebbe chiamarsi Alto Adriatico, avrà un rapporto federativo con la Territoriale di Treviso–Padova e di Venezia–Rovigo.