Air Liquide e Nord Est Welding a Samumetal

Air Liquide parteciperà insieme alla consociata Nord Est Welding a Samumetal, il principale evento espositivo internazionale dedicato al mondo della saldatura per il Nord Est e l’area dei Balcani. Dotato di una superficie di 120 metri quadri, lo stand di Air Liquide e Nord Est Welding (Pad.2, Stand n.04) ospiterà un’ampia gamma di prodotti per la saldatura e il taglio dei metalli, soluzioni e consulenza in relazione a materiali di consumo, attrezzature, impianti di saldatura e gas tecnici.

Un’offerta che si presenta completa e varia anche nella modalità di business a disposizione del cliente, dall’acquisto del nuovo e dell’usato al noleggio di apparecchiature; la partnership con Red-D-Arc, leader mondiale nel noleggio di attrezzature per la saldatura, consente infatti a Nord Est Welding di essere l’unica azienda strutturata del Nord Est in grado di noleggiare una gamma molto ampia di attrezzature, proponendo periodi di noleggio estremamente flessibili (da una settimana fino a tre anni).

Nel corso dell’evento, ampio spazio sarà dato anche all’attività sul campo: i visitatori avranno, infatti, la possibilità di effettuare direttamente sullo stand prove di saldatura e cimentarsi in gare attraverso l’uso di un simulatore. Ciò consentirà loro di testare con mano, attraverso un’esperienza interattiva, prodotti e apparecchiature all’avanguardia.

Nata nel 2008 per rispondere alle crescenti esigenze del mercato con prodotti innovativi e competitivi uniti ad un rapporto commerciale competente e flessibile, Nord Est Welding ha aderito nel 2019 a un progetto di Joint Venture lanciato da Air Liquide Italia, diventandone la più grande consociata. Ciò ha permesso all’azienda di ampliare e diversificare l’attività, migliorando l’organizzazione ed il controllo dei processi, mantenendo sempre massima attenzione alla sicurezza.