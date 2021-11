Ak Engineering festeggia 20 anni di attività

Venerdì 12 novembre a Tricesimo, in una location dedicata, sarà celebrato - in forma privata - il traguardo ventennale di Ak Engineering, studio di architettura e interior design di Feletto Umberto. L’esperienza dello studio di architettura nasce a Percoto di Pavia di Udine nella prima metà degli Anni ’80, ma vive il momento di svolta, quando nel 2001 i fondatori – il perito Franco Bertossi e l’architetto Valter Bertossi – si pongono come nuovo obiettivo il mondo della progettazione e ingegnerizzazione.

Da questo passaggio trae origine Ak Engineering, studio di progettazione e consulenza per l’ideazione di immobili, curati dalla struttura portante all’interior design personalizzato, a uso civile, industriale e direzionale, come pure di siti dedicati all’ospitalità, quali hotel, nonché banche, uffici e abitazioni private, “cucendo” ogni progetto a misura di ciascun contesto.

Le sue capacità lo hanno portato ben presto a essere presente, oltre che sul mercato interno, anche su quello internazionale, specie in Russia e in Medio Oriente, con opere dalla forte componente estetica e tecnologica. A titolo d’esempio, in Friuli Venezia Giulia merita menzionare l’hotel Palace Moderno di Pordenone e il nuovo stabilimento e palazzina uffici di Biofarma Group di Mereto di Tomba in provincia di Udine.

“Se ora ricorre il 20° anniversario di Ak Engineering, la storia e l’esperienza partono da più lontano – dichiara l’amministratore delegato Franco Bertossi – e, cioè, dal febbraio 1982. Quindi nel 2022 compiremo i 40 anni di carriera in questo campo. È una storia lunga da raccontare con tanti e importanti passi avanti, che ci hanno portato a essere una realtà imprenditoriale importante e riconosciuta con tanti successi sin qui conseguiti e altri ancora all’orizzonte".

“Il 20° anniversario – continuano i fratelli Bertossi –, più che un punto di arrivo, è un nuovo trampolino di lancio per un atelier che si è saputo ritagliare fette importanti di mercato grazie a continui aggiornamenti, una ricerca costante e il concorso di validissimi professionisti esterni. L’impresa ha, infatti, raggiunto questo importantissimo traguardo insieme a un team di collaboratori che oggi conta più di 10 professionisti interdisciplinari, in prevalenza composto da donne".

Questi 20 anni hanno messo in luce crescita e successi professionali, ma anche la capacità di affrontare momenti difficili, quale la pandemia in atto, che ne ha determinato una forzata pausa e riduzione di attività. “In questo frangente – conclude Valter Bertossi – Ak Engineering ha tratto profitto dall’anomala situazione per suscitare nuove energie all’interno del gruppo di lavoro, rivedendo le linee guida aziendali e aggiornando il proprio metodo di lavoro, così da dare risposte più puntuali, concrete e creative alla propria clientela già nella fase di ripartenza".