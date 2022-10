Al Cefap il marchio Io Sono Fvg

Anche una scuola può ora vantare il marchio “Io Sono Fvg”. A vedersi attestare le caratteristiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale e l’origine locale delle iniziative è il Cefap, che da oltre 50 anni di attività ha acquisito competenze tecniche e formative specifiche nei molteplici comparti in cui si articola il settore agricolo.

Il Cefap, che ha sede a Codroipo, eroga in un anno complessivamente 20.300 ore di formazione a 4.100 allievi. In particolare, organizza 206 corsi, con 16.600 ore erogate, finanziati da fondi regionali ed europei, coinvolgendo in questa attività 129 aziende che accolgono stage. È inoltre capofila del Polo Formativo Sviluppo Rurale Psr 2014/2020 e del Polo Formativo Agroalimentare con università, istituti scolastici, imprese ed enti di ricerca. Eroga anche formazione commerciale attraverso 227 corsi all’anno (per 3.700 ore erogate), in particolare in area sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, fitosanitari, manutenzione del verde, agriturismo e fattoria didattica.

“Questo marchio è prima di tutto un modo di essere e di pensare – ha commentato il direttore del Cefap Massimo Marino -. Per noi, quindi, è venuto naturale aderite all’iniziativa della Regione. Crediamo che sia un marchio simbolo di una comunità che vive in un territorio ricco di persone, risorse, qualità, saperi e tradizioni da valorizzare: un patrimonio unico al mondo. E così anche il nostro ente di formazione, specializzato nel settore agro-alimentare, rappresenta i valori della nostra regione, frutto di una storia, di una cultura, di una tradizione che ha saputo coniugarsi con ricerca e innovazione. Elementi che ritroviamo, infatti, tradotti nei qualificati percorsi di formazione tecnica e professionale erogati per giovani, adulti e imprese”.

“Dopo l’assegnazione del marchio a prodotti, aziende agroalimentari, ristoratori e trasformatori, distributori commerciali e anche agli eventi – spiega il presidente della Fondazione Agrifood Fvg, Claudio Filipuzzi, a cui la Regione ha affidato la gestione del marchio – apriamo ora il capitolo della formazione, che svolge un ruolo strategico sia nella preparazione dei giovani sia nell’aggiornamento delle professionalità presenti nelle aziende”.

“L’assegnazione del marchio – conclude Marino – è un riconoscimento importante che mette in risalto la specificità di Cefap in ambito agroalimentare, ponendo attenzione contemporaneamente sul mondo agricolo e quello delle lavorazioni alimentari”.