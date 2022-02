Al Fab Lab Fvg di Maniago le idee prendono forma

Il Fab Lab Fvg di Maniago dedica una giornata a imprese, professionisti, makers e appassionati della stampa 3D, e non solo, per conoscere le opportunità, le competenze e le tecnologie con cui dare forma e realizzare la propria idea di business. Laboratorio di fabbricazione digitale e sede dell’Incubatore d’Impresa di Friuli Innovazione, il Fab Lab Fvg mette a disposizione competenze, tecnologie, assistenza e orientamento utili a trasformare le idee in nuovi progetti, prodotti e prototipi.

Il Fab Lab Fvg stimola nuovi processi creativi e nuove opportunità di business anche a supporto del settore Culturale, Creativo e Turistico. Infatti, a Maniago, è stata attivata una delle due sedi del Creative Hub di CCI4Tourism, il progetto europeo che punta a sviluppare una rete transnazionale per un’offerta di “Turismo culturale 4.0”. Il Creative Hub è uno spazio diffuso in cui imprese culturali e creative possono generare nuove competenze, integrare conoscenze e riprogettare il proprio modello di business secondo una logica di cambiamento sostenibile.

Il 19 febbraio dalle 10 alle 16 i macchinari e le stampanti 3D del Fab Lab saranno al lavoro e durante l’Open Day gli ospiti avranno la possibilità di partecipare a Focus tematici dedicati per conoscere: Arduino, i passi necessari per adottare la tecnologia di stampa 3D, la Modellazione 3D e le attuali opportunità di finanziamento per le imprese.

Grazie a un’iniziativa sinergica del Comune di Maniago con Friuli Innovazione dal 2022 al Fab Lab Fvg di Maniago – è operativo l’Incubatore d’Impresa che offre assistenza e orientamento per lo sviluppo delle idee imprenditoriali e il prossimo 19 febbraio gli esperti dell’Incubatore saranno a disposizione per incontri di approfondimento “one to one” utili a una valutazione della validità delle idee d’impresa.

Il 19 febbraio le idee e le startup interessate a candidarsi al Fab Lab Contest Fvg – il bando di Friuli Innovazione con il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone (Nip) e con il Comune di Maniago in scadenza il 28 febbraio – potranno approfondire le opportunità del bando e compilare con il supporto degli esperti la domanda per partecipare alla selezione per ricevere 12 mesi di consulenza, spazi, servizi e supporto.

Per partecipare gratuitamente all’Open Day e agli eventi tematici è richiesta l’iscrizione (a questo link); iniziativa organizzata nell'ambito del Progetto Sistema Innovazione Fvg 2021-2022. L’accesso al Fab Lab Fvg è consentito con Green Pass rafforzato.