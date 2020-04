Al lavoro per una exit-strategy

"La ripartenza sempre più necessaria delle attività economico-produttive in Friuli Venezia Giulia costituisce l’unico punto all’ordine del giorno del tavolo permanente sulla exit-strategy cui partecipano permanentemente Confindustria, Regione e Organizzazioni Sindacali". Lo ha affermato il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti che questa mattina ha partecipato, in rappresentanza degli industriali regionali, alla videocall convocata per concordare rapidamente le strategie di ripartenza. "Decisioni che – ha precisato – saranno obbligatoriamente assunte nelle prossime ore".

Agrusti ha ringraziato la Regione per "la disponibilità che ha e che sta costantemente dimostrando nel valutare assieme alle parti sociali, coralmente, gli strumenti e le modalità più idonee per il rientro. Abbiamo tutti convenuto si debba tempestivamente agire sul terreno della messa a disposizione di liquidità trasversale a tutti i comparti economico-produttivi, sappiamo bene che in questo momento le aziende più piccole sono quelle che accusano le maggiori in difficoltà". Il riferimento è ai comparti di commercio, servizi e turismo.

"Dev’esser chiaro a tutti - ha concluso il Presidente di Confindustria Alto Adriatico - che questa partita si vince solo se giocata insieme, con una visione a trecentosessanta gradi e non certo nel rivendicare, ciascuno per proprio interesse, le necessità di questo o quell’orticello".