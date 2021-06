Al Malignani l'evoluzione dei sistemi anticaduta

Come aumentare la sicurezza di chi lavora in quota investendo sull’innovazione e usufruendo di un credito d’imposta fino al 50%, è il tema che verrà affrontato il 2 luglio dalle 15 alle 18 nell’aula magna del Isis Malignani di Udine, nel seminario dal titolo 'Evoluzione dei sistemi anticaduta: dalla direttiva macchine a industria 4.0'.

L’evento, organizzato da Ereon, divisione specializzata nell’ambito sicurezza dell’azienda C.M.F. Costruzione Montaggi Friuli srl di Campoformido, è patrocinato da Confapi Friuli Venezia Giulia e dall’UNICMI ed è rivolto a tutte le figure coinvolte nel processo di gestione del rischio di caduta dall’alto.

Sarà un’occasione unica, finalmente in presenza, per condividere le esperienze maturate in ambito tecnologico, normativo, giuridico e fiscale dai maggiori esperti del settore. “Un tema complesso e interessante che ha richiesto anni di prove e confronti con istituzioni e addetti ai lavori per essere dipanato nei suoi aspetti essenziali. Esperienze quindi che vale la pena condividere con tutte le figure interessate nelle sue molteplici applicazioni che vanno dall’edificio alla direttiva macchine”, è quanto dichiara il geometra Guido Covre che, assieme agli ingegneri Giuseppe Monfreda di Codroipo, Franco De PIzzol di Venezia, Stefano Duci di Bergamo e a Paolo Zorzenone di Confapi Fvg, approfondirà non solo la questione normativa e dell’innovazione tecnologica del sistema anticaduta, ma anche il tema scottante della sua corretta applicazione alla “direttiva macchine” di emanazione europea.

Le provvidenze di Industria 4.0 anche in questo settore garantiranno crediti d’imposta che andranno a premiare l’aumentata sicurezza sul lavoro dovuta all’integrazione dei sistemi di ancoraggio con dispositivi tecnologicamente avanzati, come ad esempio, quelli che permettono il monitoraggio da remoto.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Periti Industriali e il Collegio dei Geometri della provincia di Udine che riconosceranno crediti formativi ai rispettivi iscritti. La partecipazione al seminario è gratuita. Informazioni e iscrizioni a questo link