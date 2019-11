Al Mise il piano industriale Electrolux

Investimenti garantiti, per innovazione e prodotti, e ampliamento degli ammortizzatori sociali. Sono due delle buone notizie uscite dall’incontro di oggi al Ministero dello Sviluppo economico sulla verifica del piano industriale di Electrolux in Italia. Al centro dell’incontro soprattutto la crisi dello stabilimento lombardo di Solaro, alle prese con un pesante momento di sofferenza per la perdita di una grossa commessa da parte di Ikea, e per il quale il Governo ha assicurato altri ammortizzatori sociali. Un paracadute garantito anche a Porcia per il prossimo quinquennio 2020-25 con 36 mesi possibili di cassa integrazione, alla quale attingere in caso di necessità.

Sul fronte degli investimenti l’azienda, rappresentata dall’amministrato delegato Ernesto Ferrario, dal direttore delle relazioni industriali Ruben Campagner e dal direttore innovazione industriale Alessandro Campestri ha garantito 200 milioni nel prossimo biennio per gli stabilimenti italiani, oltre ai 130 stanziati per Susegana. A Porcia, previsti circa 40 milioni per potenziare e innovare i prodotti, soprattutto sul fronte di lavatrici e lavasciuga tecnologiche per mantenere il vantaggio competitivo sui principali competitor. Dalla fabbrica purliliese, che impegna poco meno di mille operai – più altrettanti colletti bianchi - ne saranno prodotte tra le 840 e le 850mila all’anno.

Soddisfatte anche le parti sindacali presenti. “Se pensiamo che nel 2014 era quasi certa la chiusura di Porcia - spiega Walter Zoccolan, componente Rsu Electrolux, che ha partecipato all’incontro – oggi guardiamo con maggior serenità ai prossimi anni, a fronte di investimenti importanti dell’azienda, con il paracadute dell’ammortizzatore sociale messo in campo dal Governo”.