Al vertice da una vita, oppure da ieri: ecco chi sono

Sono poltrone scomode, spesso vere e proprie vergini di Norimberga, ma molti ci si siedono per spirito di servizio. Altri lo scelgono perché danno quella visibilità sufficiente per alimentare il proprio ego. Certamente non lo fanno per i soldi: la maggior parte degli incarichi sono in forma completamente gratuita e portano via tempo alla propria attività di lavoro. E se qualcuno ci rimane seduto per una vita è anche perché nessun altro è disposto a prendere il loro posto. Alcuni, bisogna ammetterlo, le usano per gestire un potere, ma è un ‘mestiere’ che pochi conoscono e sanno praticare.

Ben lungi dal voler coltivare un atteggiamento populista nei confronti della classe dirigente delle categorie economiche, abbiamo voluto semplicemente dare uno sguardo statistico al panorama di nomi e incarichi, per lo meno delle principali organizzazioni.

Le ‘categorie’ imprenditoriali, infatti, come tutti i corpi intermedi negli ultimi due decenni sono stati messi in discussione dai mutamenti sia economici, sia sociali intervenuti a livello globale e locale. Una discussione che soltanto in alcuni casi ha portato a una ‘risposta’, ovvero all’adeguamento innovativo al mutare dei tempi. E se le idee camminano sulle gambe delle persone, anche chi ha assunto la guida di queste organizzazioni deve sapere leggere e interpretare il cambiamenti, evitando di trasformarsi nel corso del tempo “da camion a rimorchio”, parafrasando un grande insegnamento di Andrea Pittini.



Ecco chi sono - Radiografia dei curricula, ma Paniccia è ineguagliabile

Irraggiungibile: per durata e quantità di incarichi, il manager e industriale Massimo Paniccia (classe 1947) può entrare a pieno diritto nei libri di storia. Il titolare della Solari di Udine, infatti, è presidente dell’Associazione piccole e medie industrie (Confapi) dal 1991. In questi 28 anni, però, ha ricoperto altri incarichi di vertice. Nel suo curriculum citiamo soltanto le presidenze dell’utility Acegas-Aps, Fondazione CrTrieste, banca Mediocredito Fvg.

Il secondo posto nella classifica della longevità al vertice lo conquista il pordenonese Alberto Marchiori (classe 1955), presidente dell’Ascom provinciale dal 1994. Architetto e mediatore immobiliare, ha svolto numerosi incarichi anche nelle società strumentali del settore, oltre a ricoprire periodicamente (è a rotazione) la presidenza regionale dei commercianti.

Il triestino Antonio Paoletti (classe 1949), invece, è giunto al vertice di Confcommercio della sua provincia nel 1999 e, successivamente, nel 2000 è stato eletto anche della Camera di Commercio, continuando nel ruolo anche dopo l’aggregazione con quella di Gorizia che ha dato vita all’ente camerale della Venezia Giulia.

E un percorso simile lo ha seguito anche il tolmezzino Giovanni Da Pozzo (classe 1955), visto che è stato eletto presidente di Confcommercio Udine nel 2002 e, poi, nel 2007 ha sommato la guida anche della Camera di Commercio provinciale e, dopo la fusione con Pordenone, assumendo la presidente dell’ente unificato. È attuale presidente anche dell’agenzia nazionale per l’internazionalizzazione Promos legata sempre al sistema camerale.

Percorso ‘inverso’, invece, per Graziano Tilatti (classe 1954), che nel 2007 è stato eletto presidente regionale di Confartigianato per assumere, poi, nel 2012 la presidenza della provinciale di Udine. Diversi gli incarichi di vertice in organizzazione federate e in società strumentali della categoria. E anche una parentesi bancaria: per quasi un anno, da maggio 2014 ad aprile 2015, è stato presidente della Banca popolare di Cividale. Un vecchio ‘amore’, visto che fin dalla laurea in giurisprudenza nel 1982 con una tesi sulla locazione finanziaria si è occupato in più occasioni di credito.

L’orafo Nello Coppeto (classe 1956) è stato eletto alla Cna della provincia di Udine nel 2014 per poi sommare l’incarico regionale nel 2017.

Tornando in area triestina, il manager Sergio Razeto è diventato presidente di Confindustria Trieste nel 2009, per assumere la guida della territoriale Venezia Giulia (dopo la fusione con Gorizia) nel 2015.

Dopo una lunga carriera da commercialista e una parentesi politica, nel 2010 Adino Cisilino (classe 1944) ha preso il timone della centrale cooperativa Agci. E con lui siamo entrati nella parte della classifica dei presidenti da meno di dieci anni.

A Pordenone l’ex parlamentare Michelangelo Agrusti (classe 1953) è presidente di Unindustria dal 2012 e, dopo un mandato quadriennale che per statuto non può essere replicato, gli associati gli hanno prorogato la fiducia per ben due volte, in prospettiva della fusione con la territoriale Venezia Giulia. Agrusti è anche presidente della Fondazione Cro di Aviano e della Fondazione Its Kennedy di Pordenone.

Il commercialista e banchiere cooperativo Giuseppe Graffi Brunoro (classe 1962), dopo aver guidato per molti anni la Federazione regionale delle Bcc, dal 2016 è presidente di Confcooperative.

Veniamo, così, ai presidenti più ‘freschi’. Nel 2017 a Gorizia è stato eletto presidente di Confcommercio Gianmarco Zotter (classe 1974) mentre a Udine la Confindustria provinciale ha eletto Anna Mareschi Danieli (classe 1980). Da un anno la Coldiretti regionale è guidata da Michele Pavan (classe 1971), che in passato era stato presidente del Consorzio Doc Colli orientali. Infine, quest’anno hanno assunto il massimo ruolo di responsabilità di Confagricoltura Philip Thurn Valsassina (classe 1978) e di Legacoop Livio Nanino (classe 1961).