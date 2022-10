Al via i corsi Its per formare i designer del futuro

Saranno avviati venerdì 28 ottobre, alle 14, nella sala delle Conferenze della sede di piazza I Maggio del Liceo artistico Sello di Udine, i due corsi promossi dalla Fondazione Mits Malignani dedicati al settore arredo, in collaborazione con Ires Fvg.

L'evento inaugura i nuovi bienni formativi 2022/24 che prevedono 2.000 ore di formazione, di cui 760 di stage in azienda, e coinvolgeranno oltre 40 allievi e allieve nella specializzazione tecnica per diventare interior designer per il settore navale, nautico e dell'hospitality o ecodesigner.

All'avvio saranno presenti la dirigente del Liceo artistico Sello Rossella Rizzatto, il direttore dei corsi Ester Iannis, la presidente del Mits Malignani Paola Perabò e alcune delle aziende promotrici e sponsor dei due corsi quali Fincantieri, Fantoni, Moroso, Trudi e Cluster Arredo.

I corsi sono cofinanziati dal Fondo sociale europeo Plus della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito dell’attuazione del PR FSE+.