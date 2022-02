Al via il collegamento regolare Trieste-Mersin

Il servizio da Mersin (Turchia) della compagnia di spedizioni e logistica internazionale Dfds da oggi toccherà regolarmente il terminal Hhla Plt Italy di Trieste. Il terminal multipurpose accoglie il nuovo servizio regolare di carico e scarico che collega il capoluogo regionale con la Turchia. Rappresentanti di Dfds, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e di Hhla Plt Italia hanno dato il benvenuto al traghetto Cappadocia Seaways.

Il RoRo è parte della vasta rete Dfds, compagnia di spedizioni e logistica con sede a Copenaghen e una lunga esperienza nel collegare i Paesi europei con la Turchia attraverso il Mediterraneo. Il traghetto opera insieme alla Paqize e alla Olympos Seaways in un servizio di linea regolare tra Mersin e il porto di Trieste. Dfds farà scalo al terminal triestino tre volte alla settimana per scaricare e caricare camion, trailer, container e swap body. I traghetti su questo servizio hanno una portata che va dai 2.500 ai 3.735 metri lineari.

Il terminal il 22 febbraio ha accolto anche il primo treno Ekol, inaugurando un servizio intermodale regolare che collega Trieste a Karlsruhe, in Germania, con sei partenze settimanali. Il treno è dotato di 16 vagoni con 32 slot per trailer e container pari a 64 unità standard (teu).

"Siamo lieti d’iniziare a collaborare regolarmente con Hhla Plt a Trieste come terminal per la nostra linea di Mersin”, commenta Lars Hoffmann, vicepresidente e responsabile della Business Unit Dfds del Mediterraneo. “L'obiettivo per noi è che questo cambiamento crei un’esperienza migliore per i clienti su tutte le nostre linee da e per Trieste. Spostando il servizio di Mersin, creeremo più spazio a Trieste per tutte le nostre linee, il che migliorerà il flusso del traffico. In aggiunta, Dfds sta anche testando un parcheggio esterno per alleggerire ulteriormente la congestione".

"L’inizio delle attività di navi RoRo con Hhla Plt nel porto di Trieste rappresenta un passo molto importante nel risolvere i problemi di spazio che riguardano tutte le parti coinvolte”, ha detto Eşber Horasan, direttore generale di Ekol Logistics Trieste. “A seguito di questa scelta positiva, abbiamo deciso di operare con 12 treni a settimana fra Trieste e Karlsruhe per le nostre unità in partenza/arrivo da/per Hla Plt con navi RoRo. Siamo certi che con questo sviluppo positivo aumenterà la qualità del servizio intermodale che offriamo ai nostri clienti. Nella speranza che questo sia l’inizio di una cooperazione forte e di lungo ter-mine, ringrazio Hhla Plt per tutto il supporto".

"Siamo onorati che Dfds ci abbia scelto per il suo servizio regolare tra Mersin e Trieste”, Antonio Barbara, amministratore delegato di Hhla Plt Italia. “Allo stesso tempo, Ekol Logistics ha scelto il nostro terminal per un collegamento ferroviario regolare tra Trieste e Karlsruhe (Stoccarda). Con questo, Trieste si conferma come hub principale che collega il Mediterraneo orientale, il Medio Oriente e l'Estremo Oriente all'Europa, mentre Hhla Plt Italy rafforza la sua posizione di terminal multipurpose indipendente e neutrale. Con il nuovo servi-zio ferroviario, stiamo contribuendo alla riduzione del traffico stradale e rispettando l'impegno di Hhla per la sostenibilità. Vorremmo ringraziare i nostri clienti per la fiducia riposta e il nostro giovane team per l’impegno profuso a garantire un servizio di prima qualità".