Al via il corso Bim Coordinator

Parte il 19 novembre “Bim Coordinator”, il corso gratuito di 120 ore (di cui 96 di lezioni teoriche, 20 di Project work e 4 di esame finale) dedicato all’introduzione delle competenze proprie del Building Information Modeling Coordinator, il professionista che coordina il team di progettazione dei BIM Specialist e s’interfaccia con tutto il cantiere. Grazie alle competenze acquisite il professionista sarà in grado di utilizzare i software di coordinamento BIM, garantire l’efficienza e il rispetto degli standard e delle procedure definite dal BIM Manager.

Il percorso, dedicato a ingegneri civili, ingegneri meccanici, architetti, geometri e periti, è organizzato dal digital innovation hub IP4FVG – Cantiere 4.0 in collaborazione con Ance FVG e Area science Park ed è gratuito per i partecipanti.

"In prossimo futuro che è già presente, per realizzare un progetto edile, per rendere più efficiente l’iter autorizzativo nonché per la rendicontazione del lavoro stesso e la gestione del ciclo di vita dei cespiti infrastrutturali (vedasi le Linee guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili per l’affidamento di lavori del PNRR), le stazioni appaltanti sono chiamate a selezionare i propri operatori economici con criteri che favoriranno la sostenibilità e l’innovazione” spiega Fabio Millevoi, direttore Ance FVG, “Diventa, quindi, per le imprese, i professionisti e gli Enti Committenti essere attrezzati digitalmente per rispondere in modo adeguato alla nuova domanda, ovvero ai prossimi bandi PNRR che sposteranno l’attenzione dal progetto del che cosa fare al come farlo. E per questo che IP4FVG assieme ad Ance FVG e l’ente nazionale di ricerca Area Science Park hanno messo in cantiere il percorso BIM Coordinator, per offrire a professionisti e imprese una cassetta degli attrezzi”.

I posti disponibili sono solo 15, per partecipare è necessario: essere iscritti a uno dei seguenti albi professionali (ingegneri civili, industriali o architetti); essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria civile, ingegneria meccanica o architettura o essere in possesso di un diploma di perito o geometra; essere in possesso di Green Pass in corso di validità. È possibile iscriversi entro e non oltre l’11 novembre. Informazioni e modulo di iscrizione disponibile sul sito di IP4FVG.

Il corso si svolgerà in presenza, presso la sede di EDILMASTER – La Scuola Edile di Trieste in Via dei Cosulich 10 a Trieste (TS), salvo diverse disposizioni in materia di prevenzione sanitaria. Per accedere alle aule è necessario avere il Green Pass. Le lezioni si svolgeranno a cadenza settimanale nelle giornate di venerdì pomeriggio e sabato. Il corso parte il 19 novembre 2021 e termina nel mese di marzo 2022. Sarà rilasciato un attestato di frequenza a chi avrà frequentato almeno l’80% del corso (minimo 92 ore) e avrà superato l’esame finale. Sono in corso accordi con i diversi ordini professionali per il riconoscimento dei crediti formativi (cosa già avvenuta per l’ordine degli ingegneri di Trieste che riconoscerà 120 crediti). Al termine del corso, per i partecipanti che ne faranno richiesta sarà organizzata una sessione di esame per ottenere la certificazione di BIM Coordinator (a pagamento).