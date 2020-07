Al via il nuovo bando Inail Isi Agricoltura

L'Inail ha pubblicato il nuovo Avviso Isi Agricoltura 2019-2020 che sostiene, con contributi a fondo perduto, l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori e macchinari per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Questo nuovo bando segue la revoca - stabilita nel Decreto Rilancio - del Avviso Isi 2019 a causa della pandemia di Covid-19.

Un milione di euro per la regione. Su un plafond di oltre 65 milioni di euro a livello nazionale, l'avviso assegna al Friuli Venezia Giulia 1.175.594 euro, suddivisi in due assi di finanziamento. Il primo, pari a 975.594 di euro, è destinato alla generalità delle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, il secondo, pari a 200.000 euro, invece, è riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.

Riduzione dei rischi. Per essere finanziabile, ogni mezzo deve soddisfare i requisiti di una delle due misure previste dall'avviso, che puntano, rispettivamente, all'adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell’azienda e per l’abbattimento delle emissioni inquinanti.

Gli interventi devono inoltre assicurare la riduzione di una delle seguenti tipologie di rischio: quello infortunistico, il rischio da rumore e quello derivante allo svolgimento di operazioni manuali.

Il punteggio attribuito è determinato dal tipo di intervento previsto, dalle soluzioni tecniche adottate e dal livello di condivisione con le parti sociali.

Un bando semplificato. Tra le misure volte ad aumentare la partecipazione delle imprese e semplificare gli adempimenti richiesti alle aziende partecipanti, il Bando conferma - nella fase di invio della documentazione per il perfezionamento delle domande ammesse al contributo – la modalità digitale (in formato Pades o Cades) di sottoscrizione della perizia del tecnico incaricato della progettazione e introduce, in via sperimentale, la compilazione on line del modulo di perizia asseverata.

Le domande di accesso ai finanziamenti potranno essere compilate fino al 24 settembre 2020, in modalità telematica. La procedura di presentazione delle domande, di tipo “valutativo a sportello”, sarà articolata in diverse fasi, indicate nel portale dell’Istituto.

L'avviso, gli allegati e la relativa modulistica sono disponibili sul sito Inail.