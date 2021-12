Al via la formazione 2.0 per le imprese

Sono venti le imprese in Veneto e Friuli Venezia Giulia che parteciperanno al corso di Intesa Sanpaolo Formazione, la società di formazione del Gruppo Intesa Sanpaolo, e Luiss Business School, focalizzato su temi di gestione d’impresa, innovazione e sostenibilità in partenza domani.

L’Executive Programme in gestione e innovazione d’impresa progettato con Luiss Business School è il nuovo percorso offerto dall’Academy per le Imprese, il programma di Intesa Sanpaolo nato per offrire alle aziende italiane corsi di alta formazione per aggiornare competenze di imprenditori e manager, a fronte di uno scenario di mercato completamente trasformato dalla pandemia.

L’obiettivo è sostenere le PMI anche attraverso una formazione costante e continua nell’adottare nuovi modelli organizzativi ed economici e approcci innovativi per rendere sostenibile il proprio business.

Il programma offre un percorso formativo in distance learning di cinque mesi, al termine dei quali è previsto un evento di networking in presenza: 10 moduli saranno dedicati a general management e orientamento strategico, per mostrare come ambiti classici di economia aziendale debbano essere oggi reinterpretati alla luce della pandemia, altri quattro, invece, si focalizzeranno su temi di innovazione, dall’open innovation all’industria 4.0 e intelligenza artificiale, dalla trasformazione digitale alla circular economy e ESG (qui le informazioni).

Al 30 giugno, Intesa Sanpaolo Formazione, guidata dall’Amministratore Delegato Elisa Zambito Marsala, in collaborazione con la Divisione Banca dei Territori e partner qualificati, ha promosso 22 corsi di alta formazione, con circa 500 aziende coinvolte, per oltre 2500 ore di formazione erogate, sempre con l’obiettivo di cogliere le esigenze specifiche dei diversi territori e offrire alle imprese l’opportunità di migliorare la qualità del capitale umano, vero motore di competitività del nostro Paese. Nella sua attività la società di formazione del Gruppo ha coinvolto oltre 19 mila tra giovani e professionisti e più di 4500 aziende con l’erogazione di oltre 660 mila ore formative.

“Per affrontare le nuove sfide, il mercato e la concorrenza, le piccole e medie imprese hanno necessità di arricchire le loro competenze e di fare crescere nuove leve manageriali. Il contesto nel quale si opera cambia velocemente e integrare competenze di pianificazione e controllo, di marketing e distribuzione, digitali e di gestione dei dati diventa un fattore strategico per avere successo nelle filiere sostenibili globali. Accompagniamo le nostre imprese in questi percorsi offrendo stimoli verso la formazione, la trasformazione delle competenze e l’inclusione generazionale", ha sottolineato Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia. "Come Gruppo Intesa Sanpaolo, crediamo che gli investimenti in formazione siano un importante motore di crescita e questo percorso che offriremo alle piccole e medie aziende insieme alla Luiss Business School nasce dalla convinzione che, anche grazie alle risorse messe in campo dal PNRR, abbiamo una grande opportunità di riposizionamento e ulteriore crescita dell’economia dei nostri territori".