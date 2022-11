Al via la seconda edizione del Bcc Innovation Festival

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto coinvolte tutte le Bcc del Gruppo Bcc Iccrea, più di 80 innovatori e raccolto la partecipazione di 55 idee con 4 progetti vincitori (in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto), le Bcc del Gruppo lanciano la seconda edizione del Bcc Innovation Festival.

Il progetto – realizzato in collaborazione con il partner di consulenza strategico Knowledge Institute – è finalizzato a individuare le migliori idee imprenditoriali nel campo dell’innovation technology e a facilitarne la crescita e il posizionamento sul mercato.

L’iniziativa non si limiterà alle idee che meritano un affiancamento per proporsi al mercato (la fase conosciuta come “pre-seed”) ma anche a quelle realtà che sono già avviate e che, trovandosi nella fase “growth”, possono accrescere le loro potenzialità ed efficacia d’azione sia all’interno che fuori dal mercato domestico.

“Quella che si avvia oggi è un’edizione che si arricchisce di elementi” – commenta Giuseppe Maino – Presidente di Iccrea Banca, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea. “Il focus di questo nuovo percorso si rivolge anzitutto all’intero territorio in cui la Bcc opera, non solo ai propri soci e ai clienti, e con l’obiettivo di individuare idee imprenditoriali che abbracciano l’innovazione e il programma di azione e i target di sviluppo sostenibile della Agenda ONU 2030. Il BCC Innovation Festival è un progetto che mira ad arricchire, in chiave attuale, il principio di mutualità che contraddistingue ogni Bcc sul territorio, facendo leva sulle risorse digitali e abilitando un ecosistema che, nella sinergia tra dinamiche locali e nazionali, mira ad accrescere il sostegno al tessuto sociale e imprenditoriale del Paese”.

La partecipazione al Bcc Innovation Festival è a titolo gratuito, e i candidati interessati potranno avanzare la loro proposta entro il 31 gennaio 2023 sul sito di riferimento del progetto www.innovationfestivalbcc.it.

Una volta individuate le candidature, queste saranno presentate – dal team che le ha proposte in sinergia con la BCC promotrice – con un pitch online davanti al Comitato Scientifico del Festival che selezionerà insieme a Knowledge Institute i Champions per la fase finale, il Road to Festival. In questo secondo step, i Champions prescelti riceveranno un ciclo di formazione per preparare una presentazione tecnica del progetto da illustrare, dopo 3 mesi, alla giuria del Festival Day.

Il Festival Day è un momento fondamentale dell’intero percorso: è il giorno in cui verranno scelti i progetti vincitori che, accompagnati da un mentore, vivranno poi un ciclo dedicato di incubazione o di accelerazione, a seconda della maturità del progetto, per proporsi al mercato e raccogliere capitali.

Al termine di questa ulteriore fase, infatti, per i Champions vincitori ci sarà l’occasione di incontrare una platea di investitori (tra cui fondi di venture capital, business angels, private equity) e di partecipare a momenti di networking internazionale.

L’accompagnamento operativo dei vincitori del Festival Day, dal momento dell’incubazione / accelerazione a quello del networking, della durata di circa 3 mesi e del controvalore di 30 mila euro, si svilupperà insieme a 12 tra sponsor e partner dell’iniziativa, che coadiuveranno i Champions vincitori nel loro percorso finale, tra cui anche l’Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia. Tra le partnership della prima edizione si è annoverata anche quella con Assofintech, grazie a cui i candidati che hanno proposto le 20 idee innovative al Festival Day 2022 hanno aderito gratuitamente all’Associazione e ne hanno ricevuto i servizi.

Il Gruppo Bcc Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, l’unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi, con un totale dell’attivo consolidato – al 30 giugno 2022 – attestato a 176,3 miliardi di euro.

Il Gruppo Bcc Iccrea è costituito oggi da 120 Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 1.700 comuni italiani con quasi 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Bcc Banca Iccrea. Le Bcc del Gruppo al 30 giugno 2022 hanno realizzato su tutto il territorio italiano circa 90,1 miliardi di euro di impieghi netti e una raccolta diretta da clientela ordinaria pari a circa 120,6 miliardi di euro, contando più di 3 milioni di clienti e circa 850 mila soci. Il Gruppo Bcc Iccrea è il primo gruppo bancario per qualità del patrimonio con un CET 1 Ratio del 17,8% (dati al 30 06 2022).