Al via la seconda Elite Allianz Bank Lounge

Lunedì 29 novembre ha visto l’avvio della seconda Elite Allianz Bank Lounge, con l’entrata nel prestigioso network di 16 nuove società selezionate grazie alla collaborazione con Allianz Bank Financial Advisors, la banca rete del Gruppo Allianz in Italia. Elite è il network e private market del Gruppo Borsa Italiana, oggi parte di Euronext, che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita.

La prima Lounge, nata dalla partnership tra Elite e Allianz Bank, era stata lanciata a fine novembre 2019. Con questa seconda Lounge le aziende parte di questo gruppo di eccellenza salgono complessivamente a 30.

Il modello della Elite Lounge, che fa leva sulla collaborazione tra Elite e il mondo bancario, corporate e dell’advisory, rappresenta un modello innovativo per supportare le aziende clienti con la finalità di accelerarne la crescita attraverso lo sviluppo manageriale, l’acquisizione di ulteriori competenze, l’accesso a strumenti di finanza alternativa e l’apertura a nuovi mercati. L’obiettivo è creare un ambiente dedicato che metta il cliente al centro di un ecosistema di valore, opportunità di business e soluzioni concrete per la crescita.

Le nuove imprese che entrano oggi a far parte del network Elite appartengono a settori differenti che riassumono l’eccellenza dell’economia italiana e provengono da 7 diverse regioni. Il loro fatturato aggregato è pari a circa 500 milioni di euro, mentre il fatturato medio per impresa è intorno a 30 milioni di euro.

“Il nostro obiettivo è quello di supportare chi fa impresa ad accelerare la crescita e realizzare il proprio potenziale", commenta Marta Testi, Amministratore Delegato di Elite. "È con grande piacere che diamo il benvenuto a questo nuovo gruppo di eccellenze italiane che entrano a far parte di ELITE grazie alla rinnovata collaborazione con Allianz Bank. Con oltre 1.700 aziende, di cui più di 1.000 in Italia, Elite si conferma un modello di riferimento per supportare la piccola e media impresa attraverso l’accesso a nuovo capitale, competenze e relazioni per realizzare una crescita importante e al tempo stesso sostenibile".

“La creazione della Elite Allianz Bank Lounge si inserisce nel percorso iniziato nel 2019 con il lancio di Allianz Wealth Protection, la nostra divisione dedicata alle imprese e alla clientela ad alta patrimonializzazione", sono le parole di Paola Pietrafesa, Ceo di Allianz Bank Financial Advisors e Vice Direttore Generale Responsabile Market & Distribution di Allianz. "Con l’avvio di questa seconda Lounge, Allianz Bank conferma la propria intenzione di consolidare la relazione con la clientela attraverso l’offerta non solo della migliore consulenza finanziaria evoluta, ma anche delle più efficaci proposte di copertura dei rischi grazie all’appartenenza al Gruppo Allianz, ancora una volta confermato primo brand assicurativo al mondo. La partnership con Elite , punto di riferimento per le PMI ad alto potenziale, resta per noi strategica in quanto ci permette di arricchire la nostra offerta al mondo delle imprese, al centro della quale resta sempre la cura del cliente e la relazione con il suo Financial Advisor. Siamo felici del numero crescente di società che hanno aderito al nostro programma".