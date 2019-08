Al via Pittini Steel Training

Quattro prove da superare, test e colloqui: una severa selezione che ha portato alla scelta di otto giovani ai quali il Gruppo Pittini ha consegnato la lettera di assunzione con contratto a tempo indeterminato. Con l’opportunità di seguire un percorso di formazione personalizzata, che inizierà a settembre nello stabilimento di Osoppo e che permetterà loro di ricoprire il ruolo di tecnici specializzati nella conduzione e manutenzione di impianti automatizzati, con competenze specifiche in Industria 4.0 e, più in generale, nella digitalizzazione dei processi produttivi.

Michele Del Pino, Daniele Ferini, Lorenzo Furlani e Matteo Persello della provincia di Udine, Roberto Cocchiararo, Nico Rizzo e Francesco Zaccara della provincia di Potenza e il veronese Enrico Marsotto sono gli otto giovani selezionati nelle scorse settimane per partecipare a Steel Training, il progetto di formazione-lavoro rivolto a studenti neodiplomati che il Gruppo Pittini ha realizzato attraverso la propria Corporate School e in collaborazione con gli Istituti Salesiani Bearzi di Udine, San Marco di Mestre e San Zeno di Verona.

Motivati, interessati ad entrare in una realtà industriale dinamica, in continua crescita e orientata all’innovazione tecnologica, questi giovani hanno dovuto superare quattro prove: una prima tecnica su disegno meccanico, una manuale di montaggio componente, e poi prove di gruppo basate sul “Marshmallow Challenge” che misura la capacità di lavorare su prototipi e altre finalizzate a valutare le capacità gestionali con valutazione di un budget. Infine, il test all’Istituto Salesiano Bearzi e dei colloqui individuali hanno portato alla selezione dei neoassunti.

IL PROGETTO. Steel Training ha alla base uno dei pilastri della filosofia di crescita del Gruppo Pittini, cioè la formazione, sia interna, rivolta quindi ai propri collaboratori, sia come attività che contribuisce allo sviluppo delle professionalità nei territori in cui il Gruppo è presente. Con questo spirito nel 2003 è stata fondata la corporate school “Officina Pittini per la formazione” e, con questo obiettivo, è stato ideato Steel Training, che vuole rispondere ad una ulteriore necessità dell’azienda: individuare giovani promettenti e fornire loro gli strumenti necessari per affrontare le sfide poste dall’Industria 4.0 e dalla digitalizzazione dei processi produttivi. Al termine dei dodici mesi di formazione questi ragazzi entreranno a pieno titolo nella nuova generazione dell’acciaio, quella in grado di governare le tecnologie digitali applicate ai processi produttivi dell’industria siderurgica.

“Siamo molto orgogliosi di poter dare il via a questo entusiasmante progetto nel quale crediamo fortemente" ha commentato Micaela di Giusto, Responsabile Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Direttore di Officina Pittini per la formazione. "In un mondo in rapida evoluzione, è necessario innovare anche i processi formativi. Steel Training si spinge proprio in questa direzione, rappresentando per noi un’emozionante sfida. Siamo convinti che questo percorso possa fornire a Daniele, Enrico, Francesco, Lorenzo, Matteo, Michele, Nico e Roberto tutti gli strumenti necessari per iniziare il proprio percorso professionale all’interno di un’organizzazione in costante sviluppo come il Gruppo Pittini”.