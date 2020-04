Albatros lancia la Digital Design Week

Sei giornate per altrettanti incontri in diretta streaming per parlare di arredo, design, moda, ma anche di nuovi modelli di business, di comunicazione e influencer marketing. Si chiama Albatros Digital Design Week ed è il progetto creato da Albatros, l’azienda di Spilimbergo, storico marchio del mondo bagno e wellness per non rinunciare alla storica settimana del design milanese.



“L’emergenza Covid-19 purtroppo ha fatto slittare l’appuntamento con la 60^ edizione del Salone del Mobile direttamente al prossimo anno, all’aprile 2021 – spiega Gerardo Iamunno CEO di Albatros – confrontandoci con gli addetti ai lavori, con i designer, gli architetti e i giornalisti, abbiamo pensato di portare una piccola parte del grande mondo de iSaloni direttamente nelle case di tutti grazie alle opportunità che ci dà la tecnologia.”



L’idea è piaciuta molto a tutte le categorie, tanto da far nascere una vera e propria programmazione quotidiana di argomenti legati a design, lifestyle, business e comunicazione che culminerà domenica 26 con la diretta con Emanuele Orsini, Presidente di FederlegnoArredo e Paolo Pastorino, Presidente di Assobagno.



PROGRAMMA

martedì 21.04 : "Quanto e come il Design inciderà nei nuovi stili di vita e consumi" con i designer Claudio Papa, Daniele Ruzza e il direttore generale di albatros Alessandro Rorato

mercoledì 22.04 : "La moda. Come muterà nel prossimo futuro nelle nostre abitudini e scelte" con Stefano Dominella, Presidente della Maison Gattinoni e Presidente della sezione Moda Design e Arredo di Unindustria e Guillermo Mariotto, Creatore della Maison Gattinoni e il CEO di Albatros Gerardo Iamunno

giovedì 23.04 : "Comunicare nuovi stili di vita e abitudini , come cambia il ruolo dell'informazione" con Cristina Mandrini, Responsabile Editoriale della rivista "Il bagno Oggi e Domani", Francesca Gatti, giornalista e PR e….

venerdì 24.04 : "Il doppio ruolo di blogger e progettista nei nuovi scenari" con le interiors blogger Carlotta Berta di Unprogetto e Simona Nurcato di BesideBathroom e la responsabile marketing Albatros Susanna Iamunno

sabato 25.04 : "L'eredità del Corona Virus : I nuovi modelli di business" con il professor Alberto Bubbio Docente dell'Università Liuc, e responsabile dell'Osservatorio economico finanziario di Angaisa e Gerardo Iamunno Ceo Albatros

domenica 26.04: "Albatros Digital Design Week , se non possiamo partecipare possiamo raccontarvela" con Emanuele Orsini, Presidente di FederlegnoArredo e Paolo Pastorino, Presidente di Assobagno.

alle ore 17, l’appuntamento è sullaper una tavola rotonda in streaming moderata da, giornalista, speaker radiofonico di RTL 102.5, conduttore televisivo.