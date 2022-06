Alberta Gervasio alla guida di Civibank

La manager Alberta Gervasio, attuale amministratore delegato di Bluenergy, è ufficialmente la nuova presidente di Civibank. A nominarla al vertice dell’istituto di credito di Cividale è stato il nuovo Cda, eletto ieri dall’assemblea dei soci che ha premiato con l’89 per cento delle preferenza la lista targata Sparkasse, socio di maggioranza al 75% dopo l’Opa.

Al fianco di Gervasio, nel ruolo di vicepresidenti, ci saranno due avvocati: Guglielmo Pelizzo, ex numero due della banca, e il veneto Aldo Bulgarelli. Il Cda è composto anche dalla manager triestina Lidia Glavina, dal presidente dell’aeroporto del Friuli Venezia Giulia, Antonio Marano, e dai dirigenti di Sparkasse Mario Cappelletti, Luca Cristoforetti e Armin Weißenegger. Nel Consiglio di amministrazione siede anche l’altro ex vicepresidente Andrea Stedile, in rappresentanza delle lista sconfitta che vedeva candidata alla presidenza l’ex numero uno Michela Del Piero.

Si chiude così definitemene dopo sei mesi il capito legato all’Opa lanciata lo scorso dicembre da Sparkasse che, ieri, ha pagato chi ha aderito all’offerta pubblica d’acquisto, sborsando oltre 100 milioni di euro per le azioni portate all’Opa e quasi 2 milioni per i warrant, per i quali è previsto anche un ulteriore corrispettivo differito, pari a 40 centesimi l’uno, che sarà pagato nel terzo trimestre 2024 a quanti saranno rimasti clienti della banca.

Sparkasse comunica in una nota che così ha concluso con successo il controllo di Civibank, che entra a far parte del gruppo bancario guidato dalla banca altoatesina, “presupposto essenziale per rafforzare lo sviluppo di sinergie industriali fra le due banche mantenendo intatti l’identità, l’autonomia societaria ed il marchio di Civibank in modo da preservare il valore costruito negli anni con il proprio territorio di riferimento”.