Alea, mega commessa per l’Isp

Colpo gobbo di Alea, l’Agenzia digitale pordenonese che, in queste ore, ha concluso una mega commessa per conto di Isp, l’International School Partnership di Londra, attiva nel settore dell’istruzione privata e conta oltre 50 plessi in tutto il mondo.

Negli ultimi due anni Alea ha curato la così detta “trasformazione digitale” di Isp, adeguando i sistemi informatici del gruppo sparso in ogni continente. “E’ stata un’autentica sfida perché si trattava d’integrare i vari livelli in cui opera l’istituto ma, al tempo stesso, di diversificarli in base a orari e culture dei luoghi più disparati”, ha spiegato al proposito il Cristian Fiorot, Ceo della società pordenonese accreditata anche al Ministero degli Affari esteri in tema d’innovazione e di internazionalizzazione delle aziende.

“Ci siamo interfacciati con centinaia di dipendenti e utenti, ciascuno con le proprie peculiarità di cui tenere conto. Alla fine abbiamo raggiunto l’obiettivo di una rete comune applicata a ogni fase del sistema, dall’esecutivo al settore delle vendite. Isp è un partner in forte sviluppo e siamo orgogliosi di accompagnarlo nella propria strategia di crescita mondiale”.

Fiorot ha ricordato come il rapporto con la realtà educativa inglese sia iniziata quattro anni fa a Dubai durante una campagna di Digital Marketing. Il risultato ottenuto da Alea fu talmente positivo che le iscrizioni negli Emirati Arabi andarono ben oltre ogni aspettativa e crearono persino qualche problema logistico. “Di qui l’idea di una collaborazione su larga scala per gestire in modo tempestivo ed efficace ogni contatto di Isp grazie alla piattaforma Hubspot e alla competenza di Alea”, ha concluso l’amministratore delegato che ha messo sul piatto un’esperienza ultraventennale in System Integration e consulenze digitali.

Nella foto il team di Alea e Isp