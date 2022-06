Alessandro Tollon nella giunta di Federmoda nazionale

Prestigioso riconoscimento per Confcommercio Udine. Il vicepresidente provinciale Alessandro Tollon è stato indicato, nel corso dell’assemblea dell’8 giugno a Roma, tra i 12 componenti della giunta di Federmoda, una delle Federazioni più importanti all’interno del sistema Confcommercio, con 30mila imprese iscritte e oltre 72mila addetti.

Tollon farà parte di un esecutivo che ospita colleghi delle maggiori province italiane, con la novità del cambio di presidenza: da Renato Borghi a Giulio Felloni, imprenditore del tessile abbigliamento a Ferrara.

Ringraziando per il sostegno alla sua candidatura il presidente di Confcommercio Udine, e vicepresidente nazionale, Giovanni Da Pozzo, Tollon assicura "il massimo impegno, d’intesa con Confcommercio, per rappresentare il territorio regionale all’interno di Federmoda. L’obiettivo è di condurre iniziative per riaffermare a tutti i livelli il valore del negozio di moda, a tutela di un comparto tra i più penalizzati negli anni della pandemia".

Il quadro attuale, commenta ancora Tollon, "è di sofferenza, in particolare per l’aumento dei costi di gestione dei negozi, ma con qualche segno positivo almeno nelle località turistiche". Se poi preoccupa la riduzione del potere di spesa dei consumatori, "la buona notizia è la ripartenza delle cerimonie, autentico ossigeno per tante aziende che per due anni hanno visto paralizzata la propria attività".