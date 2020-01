Alexandro Luci guida il Gruppo Materiali da costruzione

Alexandro Luci, direttore operativo della Divisione Prefabbricati della Gesteco spa di Povoletto, è stato nominato capogruppo del ricostituito Gruppo Materiali da costruzione di Confindustria Udine. “Al di là della nomina, per la quale mi corre l'obbligo di ringraziare i colleghi, sono particolarmente contento per la ricostituzione del Gruppo Materiali da costruzione - sono le prime parole di Luci -. Il nostro è un comparto che svolge un ruolo di supporto fondamentale a servizio del settore delle costruzioni, ancora di più oggi che viviamo un periodo di grande stravolgimento del mercato. La ricostituzione testimonia anche la volontà degli imprenditori del Gruppo di essere coesi e compatti nel comunicare verso l’esterno la competenza, la qualità e il servizio offerto dalle nostre imprese”.

Il Gruppo Materiali da costruzioni si muoverà inizialmente su due fronti. “Il primo - spiega Alex Luci - è quello relativo all’approfondimento di nuove soluzioni legate ai materiali innovativi che si stanno affermando sul mercato e che potrebbero portare ad integrazioni interessanti con le nostre produzioni attuali al fine di realizzare e lanciare nuovi prodotti compositi ad elevata prestazione meccanica ed architettonica”.

“L’altra direttrice - sottolinea Luci - è la prosecuzione di un dialogo sempre più costruttivo con il mercato ed il mondo dei progettisti, che sarà oggetto di momenti di confronto e riflessione con esperti del settore, considerato che i materiali da costruzione sono il cuore pulsante di ogni opera”.

“Inoltre - aggiunge il capogruppo -, l’entusiasmo emerso nel corso dell’assemblea ha dato modo di raccogliere già una serie di spunti interessanti, che saranno approfonditi ed inseriti nel programma che presenteremo nella prossima riunione del Gruppo”.

Per Alex Luci, infine, la nomina a capogruppo significa anche tornare a rivestire un ruolo operativo in Confindustria Udine. “Sono onorato - conclude il nuovo capogruppo - di mettermi al servizio delle imprese del nostro territorio e sarà un piacere rimboccarmi le maniche e trasformare gli spunti e le idee di tutti noi in azioni tangibili e concrete”.