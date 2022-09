Alla Lef di San Vito aperto il corso di Smart Energy

Confindustria, che ha attivato una task force a supporto tecnico-finanziario delle imprese in difficoltà a causa del caro energia, mobilita ulteriormente la propria struttura a sostegno del tessuto produttivo: è di poche ore fa, infatti, la decisione di consentire l’accesso gratuito alle aziende che ne faranno richiesta, anche non associate, al corso di Smart Energy che si tiene dallo scorso giugno alla Lef di San Vito al Tagliamento.

Il corso illustra come ottimizzare il processo di gestione energetica risparmiando sui costi derivanti dal consumo energetico e migliorando l’impatto ambientale e offre altresì, una panoramica delle best practice in generale, ma anche approfondimenti specifici su casi reali, tecnologie abilitanti e indicazioni pratiche su come efficientare il consumo energetico nella propria realtà aziendale.

L’iniziativa di LEF, che rientra in un progetto più ampio e articolato, si innesta perfettamente, oggi, in una fase drammatica legata al risparmio energetico: "L’idea era nata lo scorso anno, preso atto di quanto le ricadute congiunturali previste a cavallo tra 2021 e 2022, poi aggravatesi con il conflitto in Ucraina, avrebbero potuto avere sui nostri associati. La situazione è, se possibile, ulteriormente peggiorata; di qui la decisione di rendere disponibile a quanti ne faranno richiesta questo protocollo operativo creato per consentire concretamente alle aziende, non solo del Friuli Venezia Giulia, di limitare i consumi".

Al termine del corso, ogni azienda/partecipante potrà fissare una sessione di approfondimento ad hoc con il docente/faculty LEF per comprendere i propri fabbisogni e implementare i contenuti appresi.