Alla LimaCorporate scatta la fase due

LimaCorporate annuncia l’inizio della Fase due e la decisione di integrare gli ammortizzatori sociali assicurando così il 100% degli stipendi a tutti i dipendenti in questa fase.

LimaCorporate ha incontrato i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, Ugl Metalmeccanici e le Rsu aziendali, per regolamentare la Fase due dell’Emergenza legata al Covid-19 e ha raggiunto un accordo che prevede di prorogare l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dello Stato.

Pertanto, dal 18 maggio LimaCorporate procederà a rinnovare la Cassa Integrazione per altre nove settimane per i siti in Italia. Per le filiali estere si utilizzeranno le forme di ammortizzatori sociali localmente disponibili, in forma analoga a quanto effettuato finora. Ma ci sarà un’importante differenza, con il supporto degli Azionisti e dell’Advisory Board, LimaCorporate integrerà al 100% la retribuzione di tutti i lavoratori nei Paesi dove l’azienda è presente per le prossime settimane.

Sarà dunque garantita l’integrazione al 100% per i lavoratori che accederanno alla cassa integrazione in Italia o ad analoghi ammortizzatori sociali disponibili nei diversi Paesi dove Lima è presente e l’integrazione sarà corrisposta direttamente con il cedolino paga del mese di competenza.

“Questa scelta pone in primo piano l’estrema attenzione e la sensibilità degli azionisti e dell’organizzazione nei confronti dei nostri dipendenti. I nostri collaboratori sono il cuore dell’azienda ed a questi vogliamo ridare e rafforzare il senso di appartenenza,” spiega Luigi Ferrari Ceo di LimaCorporate.

L’azienda sta anche predisponendo la propria strategia per la Fase due che dovrà svolgersi all’insegna dell’attenzione alle regole e del rispetto delle disposizioni. "Personalmente resto un convinto assertore della prudenza e della cautela e rimango del parere che sia necessario continuare ad avere massima cura di noi tutti, dei nostri partner, dei nostri stabilimenti e del nostro business,” prosegue Ferrari. "E’ proprio sulla base di questo principio che il rientro in azienda per i dipendenti di LimaCorporate si svolgerà in maniera progressiva e graduale, seguendo criteri legati alla criticità delle operazioni svolte, monitorando costantemente la situazione e confermando la soluzione dello smartworking, visti gli ottimi risultati ottenuti finora".

"Come ulteriore passo per ridare sicurezza e stimolare tutti verso l’uscita dalla crisi, l’azienda ha già preannunciato che è allo studio un nuovo sistema incentivante che prevede la rimodulazione degli obiettivi per il 2020. “Stiamo finalmente assistendo ad una ripresa del nostro business, e ci aspettiamo recuperi di fatturato crescenti nel corso dei prossimi mesi. Dobbiamo dunque essere pronti a ripartire con energia ed entusiasmo, elementi fondamentali per affrontare la ripresa” conclude infine il CEO di LimaCorporate.