Alla Marine Interiors prima rappresentanza dei somministrati

Accade che, a Pordenone, per la prima volta, i lavoratori somministrati si siano dati una rappresentanza: è quanto successo alla Marine Interiors Cabins, azienda del gruppo Fincantieri, che realizza gli interni delle imbarcazioni e che, nei giorni scorsi, ha visto l’elezione delle sue Rsu, due delle quali aggiudicate, con l’82% dei consensi, dalla Felsa Cisl Fvg e una dalla Nidil Cgil.

Un segnale, assieme a quello dell’affluenza al 90%, importante che parla di come sta cambiando il mondo del lavoro e di come anche i lavoratori somministrati (per i più conosciuti come interinali, precari, lavoratori temporanei) comincino a percepire l’esigenza di maggiori tutele e la voglia di darsi una propria rappresentanza sindacale.

“Si tratta – commenta il Segretario Generale regionale della FeLSA Tommaso Billiani - di una notizia che non solo ci riempie di orgoglio per il lavoro fatto da noi e dai nostri rappresentanti negli ultimi anni, ma soprattutto crediamo fortemente che sempre più il nostro settore debba andare verso forme solide e regolamentate di rappresentanza per migliorare le tutele dei lavoratori somministrati nei luoghi di lavoro”.

Vale la pena, infatti, ricordare che nel settore da 25 anni esiste un contratto collettivo che non solo fornisce la disciplina e le tutele di base dei lavoratori, ma che istituisce tra le altre cose forti enti bilaterali in grado di accompagnare i lavoratori nella temporaneità e nelle transizioni del percorso lavorativo. Tuttavia, non si tratta di un lavoro sempre e solo precario e temporaneo. Su circa 500mila lavoratori in Italia, un numero attorno al 30% ha oggi un contratto indeterminato con la rispettiva agenzia di riferimento; in Friuli Venezia Giulia, dove i lavoratori somministrati sono oltre 20mila, la percentuale di lavoratori permanenti risulta ancora più alta, attestandosi quasi ad un terzo del totale.

“I complimenti e gli auguri di buon lavoro vanno ai nostri eletti Dan Gavrila e Marian Ghiorghiu. Un ringraziamento per il grande lavoro svolto anche al nostro coordinatore territoriale Gabriele Pingitore”.